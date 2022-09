Une exposition pour financer la recherche contre le cancer à Montpellier

Le laboratoire Bristol Myers Squibb organise jusqu'au 28 septembre en partenariat avec l'IRCM, l’Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier, une exposition sur l'Esplanade Charles de Gaulle à Montpellier dans le but de récolter des fonds pour la recherche.

Cette exposition est à découvrir dans un tube géant installé pour l'occasion. On y retrace sous forme de photos et de panneaux interactifs, les dernières avancées en matière de recherche contre le cancer, notamment l'immunothérapie, on y propose aussi toute une information sur la prévention. "une expérience muséale qui débute par une représentation participative, artistique et digitale du réveil du système immunitaire. Les montpelliérains et les héraultais pourront y vivre une expérience ludique et engagée qui leur permettra de découvrir concrètement le rôle de l’immunothérapie et celui des cellules CAR-T, un traitement très innovant car unique pour chaque patient"

Un euro reversé pour chaque visiteur et pour chaque utilisation du hashtag #ExploreForCancer

Cette exposition a pour but de récolter des fonds. Ainsi le laboratoire Bristol Myers Squibb s'engage à reverser un euro à la recherche (à l'IRCM)pour toute personne qui franchit le seuil de l'exposition. De même un euro sera aussi reversé dès lors que le hashtag #ExploreForCancer sera utilisé sur les réseaux sociaux (Facebook Tweeter, Instagram ). L'objectif est d'atteindre les 200 000 euros d'ici mercredi.

C'est la 4e fois que ce laboratoire organiser une telle opération, les trois premières éditions s'étaient déroulées à Paris, c'est la première fois donc qu'elle se déroule en région.

Les cancers représentent en France la première cause de décès chez l’homme et la deuxième chez la femme. Pourtant, les Français connaissent peu les traitements disponibles. L’immunothérapie constitue une réelle révolution dans les traitements contre le cancer. Plutôt que de s’attaquer directement aux cellules tumorales, elle consiste à (re)stimuler les défenses immunitaires afin qu’elles les combattent plus efficacement. Alors que les cellules cancéreuses « endorment » le système immunitaire, l’immunothérapie le « réveille » pour permettre aux lymphocytes T (globules blancs) de combattre le cancer.

« En tant qu’entreprise biopharmaceutique investie dans la recherche pour lutter contre les cancers, Bristol Myers Squibb est fière d'organiser cet évènement pédagogique et ludique au coeur de la métropole montpelliéraine, résolument engagée dans la recherche médicale. Notre volonté est à la fois de sensibiliser le grand public et de soutenir un projet de recherche prometteur mené au niveau local », explique le Dr Jehan-Michel Béhier, Directeur Médical de Bristol Myers Squibb France.