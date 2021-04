Une exposition immersive consacrée à la mission de Thomas Pesquet à la Cité de l'Espace de Toulouse

Se mettre dans la peau de Thomas Pesquet et de tous ceux qui travaillent avec lui : voilà en partie l'objectif de l'exposition immersive qui sera très prochainement accueillie à la Cité de l'Espace de Toulouse. Le célèbre astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA) repart dans l'espace le 22 avril pour 6 mois. On pourra suivre son quotidien et ses expériences depuis Toulouse. D'abord de manière virtuelle, à partir du 19 avril, grâce notamment à des "Cafés Alpha" , un cycle de rencontres en ligne avec des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs, des philosophes, ou encore des préparateurs physiques. L'exposition accueillie à la Cité de l'Espace devrait ensuite être prochainement visitée en chair et en os, puisque même s'il n'y a pas de date fixée, le président Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi 15 avril que les musées et les terrasses seront les premiers à rouvrir.

à lire aussi Thomas Pesquet sera le commandant de bord de la prochaine mission de la Station spatiale internationale

Une exposition divisée en trois espaces

L'exposition immersive consacrée à la "mission Alpha" se divise en trois zones au sein des murs de la Cité de l'Espace. La première est consacrée au lancement de la fusée. On pourra ainsi rentrer dans la capsule de lancement, reconstituée à l'identique. S'asseoir dans le même fauteuil que Thomas Pesquet, et ressentir en partie ce que l'on peut vivre au décollage.

La fameuse capsule de lancement est visible en arrière-plan © Radio France - Manon Klein

La deuxième partie de l'exposition, elle, reconstitue un poste de contrôle d'agence spatiale : on y retrouve une grande console, et beaucoup d'écrans. On pourra y voir en direct ce qui se passe à bord de la station spatiale internationale, mais aussi le planning de Thomas Pesquet.

Les écrans de contrôle où l'on pourra voir des images de la Station spatiale internationale © Radio France - Manon Klein

Et puis la dernière partie de l'exposition est consacrée aux expériences qui seront menées à bord de la station. L'idée c'est vraiment d'expliquer le travail mené, sur les fluides par exemple, ou encore sur le blob, ce drôle d'organisme à mi-chemin entre le champignon et l'animal. Les scientifiques veulent voir comment il se comporte en micro-gravité, pour tenter d'en savoir plus sur cet étrange organisme.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Par ailleurs, le décollage de la capsule qui emmène Thomas Pesquet dans l'espace ce 22 avril sera à suivre sur le site de la Cité de l'espace.