Une exposition met en avant des témoignages d'accidentés de la route au centre Louis Pierquin de Nancy

Il y a au total 102 panneaux qui ont fleuri dans les allées du centre Louis Pierquin de Nancy. Soit le nombre de témoignages recueillis dans le cadre du "Projet 102", choisi en référence au nombre d'enfants morts sur les routes de France en 2019. Dans cet IRR (Institut régional de réadaptation), les victimes d'accident peuvent donc mettre des mots sur leur situation. A côté de chaque témoignage, une œuvre imagée illustre les propos.

Des mois de rééducation

Car il suffit seulement de "3 secondes", selon les mots de la directrice de l'établissement Stéphanie Langard, mais un accident peut provoquer des ravages pour toute une vie. "Un comportement d'inattention, une petite faute peut en être à l'origine", ajoute-t-elle. Sur place, plus de 220 victimes sont passées en rééducation en 2021, ça représente 14% des patients.

Mettre des mots

Son témoignage aurait pu figurer sur ces affiches car il a connu l'enfer de l'accident grave. Il y a 5 ans, Cédric a percuté un arbre sur la route des vacances, "j'étais fatigué, il était 7h du matin". Dans le choc, il a cru que sa jambe était fracturée, mais en fait : "j'avais une dissection de la crosse aortique, 18 fractures et j'ai eu 48h de coma artificiel". Il lui a fallu une dizaine d'opérations, 11 mois pour s'en sortir, dont 3 sans marcher et un passage à l'IRR. "Et la victoire, c'est de me dire que quand on me voit, on ne se dit pas que j'ai eu un accident", sourit-il.

Alors une exposition comme celle-ci, il trouve que c'est une excellente idée. "Ça permet d'extérioriser ce qu'on a vécu, partager. Parce que j'ai eu ce besoin de le partager avec un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées à l'IRR", explique-t-il en se souvenant du soutien de la quinzaine de patients présente à ce moment-là.