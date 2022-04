Une faculté de médecine et un CHU à Orléans à l'horizon 2025 dit le rapport commandé par Matignon

Jean Castex l'avait annoncé en février dernier, après avoir reçu les élus de toute la région : le Premier Ministre accepte d'augmenter le nombre d'étudiants formés à Orléans, dès la rentrée prochaine, et il avait ordonné une mission de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale de l'éducation pour évaluer la manière la plus efficace pour y arriver. Le rapport est tombé ce mardi 19 avril et il dit clairement que cela passe par la création d'une fac de médecine à Orléans, indépendante à terme de celle de Tours.

Selon les inspecteurs des deux missions mandatées par le gouvernement, l'augmentation des étudiants en médecine doit se faire en deux temps : d'abord, dès la rentrée 2022, la création de 105 places de PASS, le premier cycle de médecine, à l'université d'Orléans. Puis la deuxième année en 2023, avec un partenariat avec la fac de Tours. Mais surtout, en 2025, ils recommandent "la mise en place d'une faculté de médecine de plein exercice à Orléans", c'est-à-dire une fac de médecine à part entière, avec un deuxième cycle, et donc des stages à l'hôpital d'Orléans, et des internes plus nombreux et encadrés.

25 postes d'hospitaliers universitaires à Orléans pour un CHU

A cette échéance, il y aura 200 étudiants de plus en médecine dans toute la région, et ce qu'on appelle des hospitaliers universitaires, des médecins formateurs, à l'hôpital d'Orléans, pour encadrer les stages et les internes, c'est ce qui fera de l'hôpital d'Orléans un CHU, un centre hospitalier universitaire. Pour cela l'Etat annonce la création de 25 postes d'hospitaliers titulaires, et 21 contractuels, des postes financés à hauteur de 370 000 euros.

Le montant total pour cette transformation radicale de l'offre de formation en médecine à Orléans est chiffré à près de 8 millions d'euros. Et ce rapport engage l'Etat, quel que soit l'issue de l'élection présidentielle. "Jean Castex nous l'avait promis lorsque nous l'avons rencontré en février, et c'est très important" assure François Bonneau, le président socialiste de la région Centre Val de Loire. "Cette mission et ce rapport sont, de fait, un engagement de l'Etat qui ne peuvent pas être annulés".

S'il reste malgré tout des questions importantes à régler, notamment l'accueil des internes supplémentaires, leur répartition dans les différents établissements hopistaliers de la région, et pas seulement à Orléans et Tours, la transformation de l'hôpital d'Orléans en CHU, même si elle s'annonce délicate dans les détails, est désormais actée par le gouvernement.