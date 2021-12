Une faculté dentaire basée à Tours ouvrira à la rentrée prochaine en Région Centre-Val-de-Loire

C'est désormais officiel, la Région Centre-Val-de-Loire aura une faculté dentaire. Il faut dire que le manque de dentistes est criant, avec par exemple 2-3 mois d'attente pour décrocher un rendez-vous chez un dentiste en Touraine. Pour améliorer cette situation, les dentistes plaident depuis plusieurs années pour l'ouverture d'une faculté de chirurgie dentaire en Région Centre, les praticiens s'installant là où ils font leurs études.

Pour acccélérer les choses, le président PS de la Région Centre-Val-de-Loire, François Bonneau, avait adressé une lettre au premier ministre Jean Castex, le 25 octobre dernier, pour demander une aide l'Etat. François Bonneau proposait un engagement à hauteur de 3,5 millions d'euros, pour un coût global de 5,5 millions. L'Etat a donc accepté de s'engager à hauteur de 2 millions pour permettre l'ouverture d'une faculté dentaire à Tours à la rentrée, en septembre 2022. Au total, 50 dentistes seront formés par an, mais la formation pratique sera répartie sur l'ensemble des 6 départements de la Région pour répondre aux besoins du territoire.

François Bonneau se réjouit de cette décision. Il estime que "l’ouverture d’une faculté d’odontologie en Centre-Val de Loire était une nécessité impérieuse et urgente. Grâce à un engagement régional conséquent, au-delà de ses compétences, et à la mobilisation des professionnels de santé et des élus départementaux et locaux, cette décision tant attendue a été prise".