Une famille guérétoise cherche des bénévoles pour jouer avec leur fille atteinte d'autisme

Les parents d'Angelica, 2 ans, lancent un appel pour trouver une trentaine de bénévoles qui joueront avec leur fille atteinte d'autisme. La méthode de thérapie par le jeu qu'ils mettent en place avec une association a fait ses preuves et permet aux enfants d'être scolarisé et de s'insérer.

On l'appelle la "méthode des 3i", intensive, individuelle et interactive. C'est une thérapie par le jeu pratiquée par l'AEVE, l'association Autisme Espoir Vers l'Ecole, qui permet aux enfants de s'éveiller, d'apprendre à communiquer et d'avoir une vie quasi normale en allant à l'école et en décrochant un travail plus tard. Mais cette méthode nécessite beaucoup de bénévoles, une trentaine en moyenne, car l'enfant doit suivre quatre séances par jour du lundi au dimanche, c'est ainsi qu'ils progressent vraiment.

La famille a besoin d'une trentaine de bénévoles

Les séances durent 1h30 au domicile des parents d'Angelica, Merline et Patrick Tambwe : une heure et demi de jeux où l'enfant guide le bénévole, "il faut entrer dans son monde pour qu'ensuite, elle entre dans le nôtre", explique sa mère. Depuis le début de la thérapie en juin, les progrès sont déjà là : Angelica évitait le contact et pleurait lors des premières séances mais désormais elle s'est attaché aux bénévoles, elle prononce des mots "papa, maman, oui, non, bonjour", confie Merline.

Avec la fin de l'été, la famille Tambwe recherche de nouveaux bénévoles car certains n'étaient disponibles que pendant la période estivale. Les candidats intéressés sont invités à contacter Merline sur son téléphone (voir ci dessous) : une formation aura lieu samedi après midi à Guéret. La présidente de l'AEVE, Catherine de la Presle mènera la séance à partir de 12h45 dans les locaux de l'église évangélique au 9 place Bonnyaud. Formation gratuite de 3 heures. Tous les volontaires sont les bienvenus !

Merline, la maman d'Angelica, répond aux bénévoles au 06 61 69 71 31.

A LIRE AUSSI : la méthode 3i expliquée sur le site de l'AEVE. Depuis la création de l'association il y a 12 ans, plus de 500 enfants ont suivi cette thérapie par le jeu.