Une fête de la musique tout en gospel à l’Institut du cancer de Montpellier

La chorale de l'Institut du cancer donne un spectacle deux fois par an : à Noël et pour la fête de la musique

Montpellier, France

La fête de la musique avait un peu d'avance à l'Institut du cancer de Montpellier (ICM). Jeudi, les patients ont eu l'occasion d'oublier un peu leur maladie en écoutant du gospel. Le tour de chant étant assuré par la chorale de l'ICM qui a interprété a cappella des classiques du genre: "When the saints go marching in", "Lilly of the valley" ou encore "Let the sunshine".

Une parenthèse pour alléger un petit peu le poids

Dans cette chorale, une douzaine de femmes et la plupart travaillent à l'Institut. Habillées tout en noir, chacune a ajouté une petite touche rose. Elles chantent pour les malades, leurs proches et le personnel et sont passées de service en service sous la direction de Yasmina Sayah. "C'est quand même un lieu particulier, on vient se faire soigner pour une maladie dont on sait pas s'y on va s'en remettre ou pas" fait remarquer la cheffe de chœur.

Quand on est patient ici comme moi je l'ai été, 100% de votre temps est habité par la maladie. Les prochains traitement, les prochaines consultations, les effets indésirables et, un instant, penser à autre chose, c'est génial !"- Farida, une des choristes

Elian attendait pour des soins quand la chorale s'est mise à chanter, cela lui a mis du baume au cœur. "C'est parfait de voir des personnes qui se dévouent et qui bossent toute l'année pour donner un moment de plaisir, de tranquillité, de sérénité à ceux qui attendent. Et puis ça nous donne du boost un peu, ça nous aide à monter une marche de plus" dit-il avec un sourire franc.

Ce n'est pas remboursé par la Sécu mais c'est très bon pour la santé

Farida, elle, est une des chanteuses de la chorale. Elle a ceci de particulier qu'elle travaille au service communication de l'ICM et qu'elle y a été soignée pour un cancer. Elle sait que ces moments font énormément de bien aux malades. "Ce n'est pas remboursé par la Sécu mais c'est très bon pour la santé. J'espère que pour eux c'est un petit moment hors du temps, hors des contraintes, des traitements, des pensées difficiles parce que pour nous, c'est ça : du plaisir et de l'émotion" assure-t-elle les larmes aux yeux.

L'ICM, qui compte 223 lits au total et 126 médecins, soigne les malades mais fait aussi de la recherche sur le cancer et de la prévention. En 2018, 3075 nouveaux patients ont été pris en charge.