Une file d'attente de plus de 120 personnes pour s'inscrire auprès d'un nouveau médecin traitant à Évron

Son arrivée était attendue de pied ferme à Évron, dans les Coëvrons : un nouveau médecin s'installe en ce moment à la maison de Santé, implantée dans la commune. Les premières inscriptions pour les patients ont commencé ce jeudi 1er septembre. Plutôt que de saturer le standard avec des centaines d'appels, les habitants qui cherchaient un médecin traitant ont dû se déplacer directement sur place. Résultat : une longue file d'attente avec plus de 120 personnes, dès ce jeudi. Les habitants qui n'ont pas pu s'inscrire sont revenus faire la queue ce vendredi 2 septembre.

Des centaines de patients sans médecin traitant

Les premiers patients sont arrivés dès 9h30 ce vendredi 2 septembre pour s'assurer d'avoir un médecin traitant, alors que les inscriptions ne débutaient qu'à 14 heures. La plupart d'entre eux ne sont plus suivis par un praticien depuis le départ à la retraite de trois médecins à Évron au mois de juin. "Mon mari est venu à 9h30, moi je suis venue plus tard : on se relaie pour ne pas perdre notre place", décrit Marie, une habitante d'Évron. Comme elle, de nombreux patients dans la file d'attente sont venus dès la veille mais n'ont pas réussi à s'inscrire avant la fermeture du secrétariat de la maison de Santé.

Au bout d'une heure, mon mari est allé me rechercher mon déambulateur parce que je ne pouvais plus que tenir debout : 3 heures hier, 4 heures aujourd'hui.

La mairie d'Évron a installé des chaises pour que l'attente soit moins longue. Certains patients sont venus avec leur propre chaise, un parapluie pour patienter sous la pluie et même de quoi déjeuner. "J'ai décidé de venir tôt pour pouvoir avoir ma chance. J'ai une famille de quatre personnes et on est tous les quatre sans médecin, dont mon premier, qui a 18 ans et qui n'a pas de médecin depuis deux ans", souligne Manuela, la première patiente à s'inscrire au sein de la patientèle du nouveau médecin ce vendredi 2 septembre. D'autres préfèrent abandonner face à la longue file d'attente. "Je fais demi-tour, ça ne sert à rien", lâche Sylvie, qui n'en croit pas ses yeux.

La plupart des patients, présents dans la file d'attente, sont à la retraite. Ceux qui travaillent ont plus de mal à trouver le temps de se déplacer. "Je décale mes horaires et puis je retourne ensuite travailler", confie Lydie, qui est directrice-adjointe d'un établissement médico-social. Cette mère de famille tenait à être présente pour que ses trois enfants puissent avoir un médecin traitant.

Isabelle, elle, repart bredouille, sans possibilité de s'inscrire sur la liste des patients du nouveau médecin. Elle était suivie par l'un médecin d'Évron qui est parti à la retraite et elle pensait pouvoir être suivie par le nouveau médecin de la maison de Santé. Mais comme elle vit à Montsûrs, elle est donc hors-secteur. "À Montsûrs, il y a également le même problème qu'ici un médecin vient de partir", regrette cette Mayennaise. À ses côtés, sa mère Ginette : elle a pu s'inscrire comme elle habite à Évron. "À 74 ans, on se dit, il faut un médecin. Mon mari en a absolument besoin d'un. On a une ordonnance que jusqu'au mois de novembre", pointe-t-elle du doigt.

Au total, le nouveau médecin va pouvoir prendre en charge 500 patients. C'est le deuxième nouveau médecin qui s'installe dans la maison de santé d'Évron. Un troisième nouveau praticien pourrait arriver avant la fin de l'année : la mairie a bon espoir qu'il exerce dès le mois de novembre. Ces installations permettrait à la maison de Santé d'accueillir six praticiens au total.