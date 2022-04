Une formation à Carpentras sur la dépression maternelle, qui touche jusqu'à 20% des jeunes mères

Une centaine de professionnels se retrouvent à la maternité de Carpentras (Vaucluse) ce jeudi autour de la santé psychique des jeunes mères. On estime que 10 à 20% des jeunes mères souffrent de dépression au moment de la naissance de leur enfant.

Une formation réunit une centaine de professionnels ce jeudi à la maternité de Carpentras (Vaucluse) autour de la santé psychique des jeunes mères pour mieux les accompagner dans les mois qui suivent la naissance de leur bébé. On estime que jusqu'à 20 % d'entre elles souffrent de dépression au moment de la naissance et dans les mois qui suivent. Le médecin avignonnais Jean Voisin, président de l'association Bien Naître en Vaucluse et co-organisateur de cette formation, milite pour mieux sensibiliser les professionnels à reconnaître les signes de souffrance maternelle.

Car les jeunes mères en détresse ne sont pas toujours capables de verbaliser leur souffrance. "Il y a des processus de déni ou des angoisses. Ces angoisses peuvent parfois être très importantes au point d'empêcher d'agir. Du coup, les indicateurs de ces dépressions se trouvent plutôt dans le comportement, dans l'isolement. Ça va aussi passer par des négligences, par des difficultés à se lever le matin ou par des comportements inadaptés, quelquefois des consommations de tabac ou d'autres qui sont des remèdes provisoires mais qui sont qui ont un effet néfaste sur le développement du bébé", détaille Jean Voisin, invité de France Bleu Vaucluse ce jeudi matin.