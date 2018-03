Le conseil départemental de la Drôme et l’Université Claude Bernard Lyon 1 ont signé, ce une convention de partenariat pour délocaliser dans la Drôme la formation de maître de stage universitaire (MSU). 30 médecins généralistes vont suivre cette formation qui débuté la semaine prochaine.

Le Conseil départemental de la Drôme vient de signer une convention de partenariat avec la faculté de médecine de Lyon : l’université Claude Bernard Lyon 1. L'objectif est de délocaliser dans la Drôme une formation pour les médecins généralistes qui souhaitent devenir maîtres de stage.

"Une première en Rhône-Alpes"

30 médecins généralistes, 25 Drômois et 5 Ardéchois se sont inscrits pour suivre cette formation délocalisée à l'hôtel du département à Valence. Elle débute la semaine prochaine, les 22 et 23 mars. D'autres sessions auront lieu à l'avenir.

Au lieu d'aller à Lyon, ces médecins peuvent suivre la formation à Valence, plus près de chez eux. "C'est une première en Rhône-Alpes, nous sommes très fiers de ce partenariat" explique Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil département de la Drôme.

L’objectif est d'avoir plus de maîtres de stage pour encadrer les internes dans leurs cabinets drômois. Il y a une cinquantaine de généralistes drômois maîtres de stage aujourd'hui. Ils seront donc rapidement une trentaine de plus.

Un partenariat pour lutter contre la désertification médicale

Ce partenariat permet à l'université de recruter de nouveaux maîtres de stage et les besoins sont de plus en plus importants car la période de stage des internes a été allongée. Pour le département de la Drôme, c'est un moyen d'attirer les jeunes médecins dans la Drôme, de les convaincre de s'installer dans le département.

D'autres départements dont l'Ardèche se disent très intéressés par ces formations délocalisées et l'université envisage de signer d'autres partenariats de ce type.