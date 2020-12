Une formation sur mesure d'aide-soignant pour des demandeurs d'emploi mosellans

La crise sanitaire de la Covid-19 n'a fait que le confirmer : le métier d'aide-soignant est aussi difficile qu'indispensable, que ce soit dans les Ehpad ou les hôpitaux. Mais on en manque cruellement. Pour permettre aux volontaires qui n'ont pas réussi à intégrer la formation initiale, l'institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix Rouge de Metz a mis en place cette année, avec notamment Pôle Emploi et la Région Grand-Est, une nouvelle formation : la POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective). Elle vise à aider une trentaine de demandeurs d'emploi mosellans à décrocher un contrat en alternance, afin de préparer le diplôme d'Etat d'aide-soignant.

Première "promo" de 30 candidats

Pendant un peu plus de deux mois, les candidats ont pu bénéficier de formations, de remises à niveau, à la fois théoriques et pratiques, et de stages d'observation. Et ce jeudi, c'était le "grand oral" : un job dating face à plusieurs employeurs potentiels, qui décideront peut-être de les accueillir en alternance pendant seize mois dans leurs établissements.

Cette formation a été créée pour répondre à un objectif clair : satisfaire la demande croissante des établissements médicaux et paramédicaux, mais aussi fidéliser les aides-soignants une fois embauchés. "L'objectif est d'aller vers les personnes qui n'ont pas pu accéder à la formation initiale, et d'agrandir la palette de possibilité de recrutement", indique Grégory Bouadroun, le responsable de la formation POEC à l'Institut de formation des aides-soignants de la Croix Rouge de Metz. Plus de 70 candidats se sont présentés, pour une trentaine sélectionnés. Leurs profils sont de tous âges, de tous horizons. Seul prérequis, être demandeur d'emploi.

Job dating face à plusieurs employeurs

Ce jeudi, les candidats de la première promotion POEC ont donc pu passer des entretiens avec de potentiels employeurs, prêts à les accueillir en alternance. "Ce sont des candidats très motivés, peut-être même plus que ceux venant de la formation initiale. Et ça se ressent dans nos échanges avec eux", témoigne Jean-Christophe Marock, cadre infirmier à l'hôpital gériatrique le Kem, du groupe SOS à Thionville.

Les recruteurs vont donner leurs réponses ce lundi 14 décembre. Si des candidats se retrouvaient sans structure pour les accueillir en alternance, l'Institut de formation de la Croix Rouge s'engage à leur trouver des solutions. Mais au vu du succès de ce premier millésime, la formation POEC sera reconduite l'an prochain.