Une fougeraise se réjouit du retour à l'ancien Lévothyrox

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a assuré ce vendredi que l'ancienne version du Lévothyrox, qui soigne les dérèglements de la thyroïde, serait à nouveau disponible d'ici 15 jours. Elle précise par ailleurs que des alternatives à ce médicament seront disponibles dans un mois.

"Pour moi, c'est une excellente nouvelle parce que j'aimerais avoir un retour à une vie normale, une vie où je peux quand même à peu près sortir et faire ce que j'ai envie". L'annonce de la ministre de la Santé réjouit Marie-Lise Renault. Cette habitante de Fougères âgée de 62 ans souffre d'hyperthyroïdie depuis des décennies. Elle n'avait jamais eu de problèmes liés au médicament avant le mois d'avril dernier.

Un calvaire depuis des mois

Marie-Lise Renault prend la nouvelle formule du Lévothyrox depuis début avril. Jusque là elle n'avait eu aucun problème. Apparaissent alors toute une série d'effets indésirables : "C'est la fatigue, les nausées, les crampes, le mal de tête, la vie sociale est complètement foutue en l'air" explique-t-elle. Elle souffre aussi d'épisodes dépressifs. Au début, elle impute ces problèmes au diabète dont elle souffre également mais il s'avère qu'ils sont liés au Lévothyrox. Elle décide alors de réduire sa dose et sa situation s'améliore. "Effectivement je vais un peu mieux, ça réduit un peu les effets secondaires mais ça ne les fait pas disparaître" raconte-t-elle.

"Je ne comprend pas qu'on puisse laisser ce genre de médicaments sur le marché"

Marie-Lise Renault s'interroge sur les intentions du laboratoire Merck qui commercialise le médicament. "Je ne comprends pas qu'on puisse laisser ce genre de médicaments sur le marché. Le laboratoire Merck table sur 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an avec cette nouvelle formule uniquement en France donc ils ne sont pas venus nous dire on change des trucs, vous serez peut-être malades mais c'est pas grave parce que nous, ça va nous rapporter". Et la fougeraise se pose la question : "Qu'est ce que vaut le bien-être, voire la vie des patients face à ce laboratoire et ses bénéfices ?"