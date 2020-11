Une fréquentation exceptionnelle dans les collectes de sang depuis le début du reconfinement dans l'Hérault

Depuis le reconfinement, une sensible hausse des dons de sang a été enregistrée par l'EFS dans l'Hérault. Jusqu’à 20 % d’augmentation dans les centres de Béziers et Montpellier. Légèrement moins dans les centres mobiles. Il faut désormais que cette mobilisation perdure.

Le confinement et la crise sanitaire n’ont pas que des effets négatifs. Les collectes de sang mobiles (dans les communes) organisées dans l’Hérault enregistrent une hausse sensible de la fréquentation depuis une dizaine de jours. 15 % en moyenne selon les villes. Cette tendance avait déjà été constatée au printemps dernier, mais elle se confirme d'une ampleur plus importante depuis une dizaine de jours avec l’apparition de nouveaux donneurs précise explique Audrey Marron, chargée de la communication à l’Établissement Français du Sang.

"Les jeunes sont sensibilisés et se motivent."

C’était notamment le cas ce lundi à Montady, à l’ouest de Béziers. Sur les 95 donneurs, huit d’entre eux ne s’étaient jamais rendus dans un centre de transfusion sanguine. Au premier confinement, des donneurs appelés "endormis" s’étaient manifestés en mai alors que les stocks de sang étaient au plus bas.

"Nous avons eu de nombreuses collectes annulées. Heureusement que la fréquentation est plus importante dans les centres mobiles" dixit Audrey Marron, chargée de la communication à l'Etablissement Français du Sang.

Les donneurs sont 5 à 10 % plus nombreux dans les collectes mobiles contre 15 à 20 % d’augmentation dans les sites fixes. D'après l’EFS, cette hausse est le signe d’une solidarité générale envers le milieu médical, même si les poches de sang ne sont pas attribuées à des malades atteints de la Covid-19.

"Les Montadynois sont très réactifs et se mobilisent dès que nous avons des besoins d'eux" précise Jean Galibert, le président de l'amicale des donneurs de sang de Montady

"À Montpellier, nous avons en moyenne 32 donneurs par jour. Lundi dernier, nous en avions 49. C’est exceptionnel. Mais heureusement, car nous avons de nombreuses collectes annulées dans les entreprises et les universités" déplore Audrey Marron.

80 % des collectes dans les entreprises ont été annulées dans l’Hérault depuis le début du confinement à cause du télétravail. 100 % des collectes annulées dans les universités. Il y a quelques jours, il a aussi été demandé à l’EFS d’annuler jusqu’à la fin de l’année la tournée organisée avec un camion.

L’EFS organise environ 35 à 40 collectes en moyenne chaque mois dans l'Hérault en plus des collectes fixes organisées dans les centres de Montpellier et Béziers, où il est possible de donner son plasma et ses plaquettes, ce qui n’est pas le cas dans les collectes mobiles.

Les prochaines collectes ont lieu ce jeudi à Cers, le Crès, puis vendredi au Bousquet-d'Orb.