Une fusée rémoise lancera des satellites en 2024 !

Elle s'apellera Zephyr. Une fusée de 15 mètres de hauteur, entierrement réalisé à Reims par l'entreprise aérospatiale Venture Orbital System. Elle devrait decoller pour la première fois à la fin de l'année 2024. Le projet peut paraître surprenant, mais il est pourtant très sérieux dans un domaine spatial peut developper en Europe : le lancement de nano-satellites. Des petits satellites jusqu'à 10 kilos qui permettent à des entreprises d'avoir un relais dans l'espace pour faire fonctionner leurs propres applications, ou un service dédié. Aujourd'hui, pour lancer un nano-satellite, il faut faire preuve de patience. Et espérer, par exemple, qu'un gros lanceur comme Ariane ou Soyouz ait un peut de place dans sa grande fusée pour héberger un ou plusieurs nano-satellites, lors d'un lancement de gros satellite de telecomunication par exemple. C'est ce secteur de lancement à petite échelle, que Venture Orbital System a décidé de developper à travers sa fusée Zephyr.

De nombreuses levées de fonds sont en court, ce qui permet à l'entreprise implantée proche de Bezannes d'avancer. A terme, l'entreprise va s'aggrandir et passer de 26 à 140 salariés, principalement des ingénieurs. L'entière conception de la fusée sera réalisée à Reims et dans l'agglomération rémoise. Pour arrivée en 2024, date du premier lancement programmé. Un lancement qui pourrait avoir lieu en Norvège ou en Ecosse. Cette fusée pourrait ainsi décoller jusqu'à 20 fois par an à partir de 2026 pour mettre sur orbite ces petits satellites.

Avant cela, Venture Orbital System lancera une première fusée appellée Boreal, un modèle bien plus court de 6 mètres de hauteur, qui permettra de tester les moteurs et la poussée. Le vol de Boréal est prévu pour 2023.