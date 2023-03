Une généraliste suspendue à Carmaux faute de vaccin : 1300 patients toujours sans médecin

Encore une centaine de personnes ont participé hier à une réunion de soutien du Docteur Nadine de la Fuente. Cette médecin généraliste d’Albi a été suspendue en janvier 2023 par l’ARS parce qu’elle ne respecte pas la loi qui lui demande de se faire vacciner. Le docteur répond aujourd’hui, qu’elle veut bien le faire, avec un vaccin sans ARN messager (donc avec le Sanofi ) mais qu’elle ne peut pas parce qu’elle a eu le Covid il y a moins de trois mois (à la mi-janvier).

Le collectif de défense du Docteur est très actif. Il a notamment organisé une réunion qui a réuni plus de 300 personnes. Une soixantaine de personnes sont aussi venues perturber le conseil municipal la semaine dernière pour demander une aide concrète à la municipalité. Et une partie de ses 1300 patients (sans compter les enfants) estiment que l’Ars les met en danger en empêchant leur docteur de pratiquer. Angélica Palmieri anime le collectif de défense du Doc De La Fuente. " Nous avons sur les 1300 patients, 300 patients qui ont besoin de soins très réguliers, un suivi permanent avec des renouvellements d'ordonnance. Les pharmaciens n'arrivent plus à gérer, on n'a pas de médecins remplaçants et l'on se retrouve dans une impasse pour ces patients là. Et on a un peu peur qu'il y ait un drame. Parce que quand vous avez un dépressif ou un bipolaire sans aucun traitement, on court à la catastrophe. Avoir quelqu'un qui a un cancer en phase terminale et qui n'a pas ces antidouleurs, ce n'est pas humain. Je veux bien qu'il y ait une petite guéguerre entre les vaccinés, les non-vaccines, Mais en attendant, le problème, ce n'est pas le Docteur de la Fuente, ce sont les patients qui sont sans traitement et sans soins."

Réintégration collective

Une situation qui parait tardive alors que le personnel soignant non-vacciné sera peut-être bientôt de retour dans les hôpitaux. La Haute autorité de santé (HAS), dans un projet d’avis, a en effet ouvert la voie à un retour de ces soignants non vaccinés. La version définitive de l’avis de la HAS est attendue fin mars. Mais en attendant, les patients ne décolère pas Sandrine Morin.

Mais le président du conseil de l’ordre estime que le Docteur doit respectera la loi… Le docteur Etienne Moulin, son président, tente simplement de trouver des solutions pratiques pour aider les patients. "On a proposé d'abord d'essayer de répartir la tâche sur plusieurs intervenants. On a proposé de travailler avec tous les groupes médicaux avoisinants et puis j'ai demandé à la faculté, ainsi que notre réseau, de trouver un assistant pour une durée limitée de trois ou six mois, puisqu'on leur propose le cabinet, l'hébergement. Mais c'est extrêmement difficile en cette période de l'année, en plein milieu de semestres, de trouver un assistant ou un adjoint."

La discrétion de l’ARS

Sur ce dossier, l’ARS dit, que "s’agissant d’une situation individuelle, nous en restons aux échanges directs que nous avons avec le professionnel de le santé concerne." La Fédération hospitalière de France estime à 4000, dont 500 infirmiers, le nombre de professionnels suspendus sur 1,2 million d'agents (chiffre de novembre 2022). La HAS (Haute autorité de santé) compte aussi se prononcer ultérieurement sur ces vaccins qui sont uniquement recommandés aux soignants, comme celui contre la grippe ou contre la rougeole.

