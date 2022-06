Une grande opération de collecte de dons du sang au Campo Santo, à Orléans

Une grande collecte de dons du sang est organisée ce mardi 14 et ce mercredi 15 juin au Campo Santo, à Orléans. Un cadre inhabituel pour tenter d'attirer de nombreux donneurs; les stocks sont bas dans la région.

Il manque un peu plus de 2 000 poches de produits sanguins en région Centre-Pays de Loire. À la veille de l'été, période durant laquelle les dons sont traditionnellement assez bas, l'Établissement français du sang (EFS) organise une grande collecte au Campo Santo, à Orléans, ces 14 et 15 juin. Il reste des créneaux disponibles !

Des stocks "en tension"

"Au niveau régional, on a un stock qui est quand même assez tendu. Donc on espère, avec cette journée mondiale du don du sang [ce mardi 14 juin] rehausser les réserves régionales avant l'été (...) On est en dessous de 8 000 poches, produits sanguins. Il faudrait qu'on soit à 10 000 pour être à un niveau confortable" détaille Chanelle André, chargée de communication à l'EFS.

Près de 25 bénévoles sont mobilisés sur cette opération © Radio France - Manon Klein

En organisant cette grande opération de collecte au Campo Santo, en plein centre-ville, l'organisme espère non seulement attirer les donneurs habitués, mais aussi de nouveaux donneurs.

Les dons se déroulent de 10 h à 18h30. Il faut venir avec une pièce d'identité, et il est conseillé de réserver en amont son rendez-vous.