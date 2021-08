Une grande partie du personnel d'un hôtel cinq étoiles à Crillon le Brave vacciné sur place

L'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie du Vaucluse avait été alertée par la direction de l'hôtel de Crillon-le-Brave. Le personnel volontaire peinait à trouver des rendez-vous pour sa première dose. L’UMIH a monté une opération spéciale via l'ARS avec le vaccinobus de la Région.

C'est l'un des vaccinobus du Conseil Régional qui a fait halte à l’hôtel Crillon-le-Brave, un établissement cinq étoiles. Une opération montée avec l'Agence Régionale de Santé après que la direction de l'établissement ait sollicité L'Union des Métiers et des Industrie de l’Hôtellerie du Vaucluse pour que son personnel volontaire non encore vacciné puisse l'être le plus rapidement possible.

L'équipe du vaccinobus présente toute la journée de ce mercredi 4 août était constituée de deux secouristes et d'un infirmier de la Croix Blanche et d'un médecin. Au total, 65 personnes ont reçu leur première dose de vaccin, 53 membres du personnel et 12 habitants du village ou des alentours puisque l'opération était ouverte aussi sur la commune et les environs.