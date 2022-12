Une grève générale commence au CHU de Grenoble mardi 6 décembre

C'est fois-ci, tout l'hôpital est concerné. Un mois après l'annonce de la grève illimitée mise en place aux urgences du CHU de Grenoble, le mouvement s'étend. Dès ce jeudi 1er décembre, les soignants vont se mobiliser et la grève généralisée commencera officiellement le mardi 6 décembre. "Nous ne pouvons plus cautionner la situation actuelle", affirme Sara Fernandez, secrétaire générale CGT et infirmière au service orthopédique.

ⓘ Publicité

Le problème pour les syndicats, c'est le manque de personnel soignant qui entraine la fermeture de plusieurs lits au sein de l'établissement, "plus de 230" selon eux, mais aussi une dégradation des conditions de travail. "Ils doivent s'occuper de beaucoup trop de patients. Ils s'épuisent donc soit c'est leur vie, soit c'est la vie des autres. Beaucoup décident de partir et ceux qui tiennent encore s'épuisent et surtout, ne peuvent plus accompagner les patients de la bonne manière."

Les syndicats ne souhaitent pas seulement alerter la direction mais également l'Agence régionale de santé (ARS) et le ministère de la Santé. "Nous avons besoin de plus de moyens", insiste Sara Fernandez.

Une mise en danger de la vie des patients

Le manque de lits, de moyens et de personnels a pour conséquence l'épuisement des soignants mais également "la mise en danger de la vie des patients" selon Léa, médecin aux urgences du CHU de Grenoble. "Arrivés dans notre service, ils attendent parfois un, deux, dix ou même douze jours, avant d'avoir une place d'hospitalisation. Forcément, les soins qu'ils reçoivent sont d'une qualité moindre car on est moins bien soignés dans des urgences pleines à craquer."

Aucun rassemblement n'est prévu pour l'instant. Les grévistes doivent continuer à travailler car ils sont soumis à l'obligation d'assurer la continuité des soins. Ils se manifestent en écrivant sur leur blouse qu'ils sont en grève.