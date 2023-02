Une habitante de Millas contaminée par la leptospirose, la "maladie du rat"

On la surnomme "la maladie du rat" : une habitante de Millas a dû être hospitalisée ces derniers jours après avoir contracté la leptospirose. Cette maladie rare, qui connait une recrudescence en France, est généralement transmise par l'urine des rats. La plupart du temps, elle est bénigne, mais dans 5 à 10% des cas, elle peut être mortelle.

ⓘ Publicité

Hospitalisée à son domicile, cette mère de famille de Millas présente de lourds symptômes. Elle reçoit plusieurs fois par jour la visite d’infirmiers et d'un médecin. « Sa rate et son foie sont touchés, et sa peau est devenue jaune », témoigne une voisine qui prend régulièrement des nouvelles. « Elle est extrêmement fatiguée, avec des vomissements et des diarrhées violentes. Le simple fait de manger est une épreuve ».

Tout a commencé lorsque le jardin de cette habitante a été subitement envahi par une horde de rat. Elle a fait le nécessaire pour les éradiquer. Mais quelques temps plus tard, son chien est tombé malade et n'a pas survécu. Puis, à son tour, elle a présenté des symptômes, et a été adressée par son médecin au service des maladies infectieuses de l’hôpital de Perpignan.

Une maladie en recrudescence

Chaque année on recense 600 à 700 cas, "principalement des gens qui ont été en contact avec des animaux ou dans une eau contaminé par l'urine de ces animaux", détaille Mathieu Picardeau, Responsable du Centre national de référence (CNR) de la Leptospirose à l’Institut Pasteur . Maladie relativement peu connue en France, elle est beaucoup plus répandue sous les tropiques : "Lorsqu'il y a des inondations ou pendant la saison des pluies, les habitants sont assez sensibilisés par rapport à ça. Nous en France métropolitaine, les médecins n'y pensent pas forcément.

Seuls 5 à 10 % des cas sont mortels. Sans qu'on sache vraiment pourquoi, certains patients développent une forme très sévère. Depuis 2014, le nombre de cas de leptospirose a été doublé en France , sans doute parce que la maladie est mieux diagnostiquée.

Les symptômes sont comparables à ceux d'une grippe : "On sait très bien la traiter avec des antibiotiques de base précise le docteur Yves Guimard, infectiologue au centre hospitalier de Bourges. On prescrit notamment de l'amoxicilline et cela fonctionne très bien. Le problème, c'est que parfois, malgré l’antibiothérapie, certains font des formes graves. D’ailleurs on le voit aussi avec le Covid : certaines personnes vont présenter des symptômes très faibles et d'autres au contraire, au sein de la même famille, vont être atteints sévèrement sans que l'on sache vraiment pourquoi. La réaction est très variable d'une personne à une autre."

Inquiétude à Millas

A Millas, l’hospitalisation d’une habitante provoque émotion et inquiétude. «On n’ose plus laisser les enfants sortir jouer dehors », témoigne une habitante. Cette préoccupation est relayée par le collectif citoyen Vu, qui alerte depuis plusieurs mois sur une « prolifération des rats dans la commune ».

« A la campagne, c’est naturel qu’il y ait des rats. Mais à ce niveau-là, c’est du jamais vu », estime Laura Barbier, la référente du collectif, qui a collecté de multiples témoignages et vidéos. « Nous pensons que c’est peut-être une conséquence du curage des réseaux humides : cela déloge les rats de leur milieu naturel et ils se réfugient près des habitations ».

Inquiet, le collectif demande que soit menée d'urgence une campagne massive de dératisation. Et que les autorités sanitaires viennent faire de la prévention auprès des habitants sur cette maladie.