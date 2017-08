Une héraultaise lance un concours de grimaces contre le cancer

Marie Dufay une habitante de Montferriez-sur-lez (Hérault) a perdu sa maman cet été à la suite d'un cancer. Pour faire un pied de nez à la maladie et récolter des fonds, elle a imaginé un concours de grimaces sur internet. La cagnotte se remplit grâce au soutien de plusieurs personnalités.

Il y a un an, Marie Dufay apprend que sa maman soufre d'un cancer des bronches incurable. C'est le ciel qui lui tombe sur la tête. Mais elle ne veut pas rester les bras croisés face à cette terrible maladie qui touche aujourd'hui toutes les familles. Alors comment agir ? Comment répondre à la solitude des malades, parfois jeunes, qu'elle croise à l'hôpital ?

La grimace pour extérioriser le malheur

L'idée lui vient lors d'une réunion de famille avec son frère : ce sera un concours de grimaces. "Au Moyen-Age, les grimaces étaient un moyen d'extérioriser le mauvais sort et faire la moue à la maladie" explique la jeune maman de deux enfants.

Marie Dufay raconte pourquoi elle a lancé ce challenge Copier

Le mois dernier, la mère de Marie est décédée

La maman de Marie s'est éteinte chez elle le mois dernier. Mais encouragée par la ligue contre le cancer, l'initiative fait son chemin et le concours bien lancé. Pour y participer (jusqu'au 20 septembre) il suffit se se rendre sur le site www.grimacescontrelecancer.fr

D'abord vous faites un don ( il n'est pas obligatoire) puis vous envoyez vos photos de grimaces ( trois au maximum) et enfin vous pouvez voter pour la plus belle. Il est également possible d'aller sur la page facebook "Grimaces contre le cancer" et de faire un don par sms au 92 103 en tapant "grimaces".

Après les grimaces, une chanson

En quelques semaines, grâce au soutien de plusieurs personnalités (le comédien Gil Alma de la série Nos chers voisins, l'humoriste Tex...) plus de 200 photos ont été postées, la page facebook dépasse les 26 000 vues et la cagnotte 2500 euros.

Le challenge se termine le 20 septembre mais Marie en imagine déjà d'autres, elle travaille aussi sur une chanson, "la chanson s'appelle Demain et elle parle du lien qu'on peut avoir avec les personnes malades" précise Marie. Pour l'enregistrement elle est en contact avec le chanteur Axel Bauer et réfléchit aussi à un clip.

Sébastien Garnier a rencontré Marie Dufay Copier