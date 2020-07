Une infirmière Amiénoise aux cérémonies du 14 juillet à Paris : "on a protégé la nation"

En ce 14 juillet, jour de fête nationale, la France rend hommage à tous ceux et celles qui se sont engagés pleinement dans la lutte contre le coronavirus qui a tué plus de 30 000 personnes dans le pays. Personnel soignant mais aussi salariés de la grande distribution, enseignants, éducateurs, femmes de ménage font partie des 2 500 personnes conviés ce mardi matin à la cérémonie qui se tient place de la Concorde à Paris. Ils sont une soixantaine venus des Hauts-de-France.

Céline Douadi, infirmière, cadre de santé au CHU d'Amiens Picardie Copier

Parmi eux, Céline Douadi. cette infirmière, cadre de santé au CHU d'Amiens-Picardie a géré le premier service Covid-19. "C'est un véritable honneur parce que d'habitude le 14 juillet c'est une reconnaissance des premiers défenseurs de la nation que sont les militaires. Y inclure les professionnels de santé c'est une image sympathique."

Céline Douadi profite aussi de ce 14 juillet où les soignants sont mis à l'honneur pour lancer des messages de prudence. "On a donné à fonds pendant trois mois et ce qui a été compliqué pour nous c'était de voir le non respect du confinement où maintenant le non respect des gestes barrière. Quand on voit que certains ne font pas attention, on a peur d'être de nouveau obligés de se sacrifier pour que certains puissent s'amuser."