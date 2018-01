Un nouvel appareil d'imagerie médicale vient d'être installé dans les locaux de Scanner de l'Indre, à Châteauroux. Cette IRM privée, la plus puissante en Berry, permet d'améliorer les analyses et de réduire le temps d'attente des patients.

Châteauroux, France

Châteauroux se dote d'un appareil d'imagerie médicale dernier cri ! Après 3 mois et demi de travaux, Le centre de radiologie privé Scanner de l'Indre vient d'inaugurer sa nouvelle IRM 3T, pour Imagerie par résonance magnétique de 3 teslas (l'unité de mesure de l'induction électromagnétique). Jusqu'ici, la plus puissante IRM en Berry ne dépassait pas 1,5T.

L'IRM offre aux radiologues des images plus précises et de meilleure qualité. © Radio France - Adèle Bossard

L'appareil est composé d'un aimant de 7 tonnes et mesure 2,5 mètres de hauteur. Il permet de faciliter le travail des radiologues en leur offrant une image plus précise et de meilleure qualité.

Le délai d'attente passe de 3 mois à une dizaine de jours

Ce nouvel appareil, plus rapide et plus efficace, offre aussi des avantages aux patients. Le délai d'attente est considérablement réduit : de trois mois environ, il est passé à une dizaine de jours. Le confort pendant l'examen est également amélioré, notamment grâce au tunnel de 70 cm de diamètre, contre 60 généralement.

7 personnes recrutées pour travailler sur l'IRM

L'équipe de radiologues a été renforcée, et 4 manipulatrices formées sur l'appareil sont arrivées. © Radio France - Adèle Bossard

Les radiologues associés du Scanner de l'Indre ont investi en tout 2 millions d'euros pour cette IRM : 1,5 million pour l'appareil en lui-même et 500 000 euros pour les travaux. Il a fallu creuser le trottoir, renforcer le plancher et même ouvrir la façade pour faire rentrer cet engin de 7 tonnes et de 2,5m de haut.

L'installation de l'appareil a aussi permis au Scanner de l'Indre de recruter. Deux radiologues ont rejoint l'équipe de médecins et quatre manipulatrices, formées spécialement sur l'IRM, ont été recrutées, ainsi qu'une secrétaire médicale.

La puissance de l'appareil nécessite de nombreuses précautions. © Radio France - Adèle Bossard

Le même appareil, une IRM de 3T, va prochainement être installé sur le site de l'hôpital de Châteauroux. Cette fois, ce sera une IRM publique.