Une IRM dernière génération à l'hôpital de Niort

L’hôpital de Niort s'est doté d'une nouvelle IRM adaptée aux patients anxieux, claustrophobes et aux plus jeunes. L'équipement a été inauguré ce mardi 23 novembre.

Si passer un examen IRM vous angoisse, cette nouvelle acquisition de l’hôpital de Niort est une bonne nouvelle pour vous. L'établissement s'est s'équipé d'une machine dernière génération inaugurée ce mardi 23 novembre. Elle apporte une qualité d'image supérieure et un confort supplémentaire aux patients, en particulier ceux qui sont anxieux, claustrophobes mais aussi les jeunes.

D'abord parce que cet IRM est plus grand. L'équipement dispose d'un tube de diamètre large de 71 cm quand la moyenne est plutôt de 61 centimètres ce qui est moins oppressant pour les patients.

Deuxième avantage, le système de projection embarqué. Il permet de distraire et de capter l'attention des patients. L'équipe espère ainsi que les examens, qui durent en moyenne 20 à 40 minutes se seront plus interrompus ou en tout cas le moins possible.