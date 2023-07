Une iséroise a cherché un médecin durant 11 heures et demi pour lui faire 3 points de suture

Vous le savez, le CHU de Grenoble Alpes a édicté une règle pour limiter l'engorgement des Urgences. Pour y avoir accès, il faut d'abord faire le 15. On vous crée un dossier, un médecin évalue votre état et ensuite, seulement, vous pouvez frapper à la portes des Urgences. Mais dans la réalité, ce n'est pas aussi simple.

Une heure et demi d'attente avant que le 15 ne réponde

Raphaëlle, qui vit à Lans-en-Vercors, se blesse jeudi soir en heurtant le coin de son plan de travail qu'elle rangeait dans sa voiture, après avoir vendu des crêpes sur un marché de producteurs. Il est minuit et demi et elle présente une belle plaie au-dessus du nez, juste entre les deux yeux. Une plaie qui saigne et qui nécessite quelques points de suture.

Elle attend d'abord une heure et demi avant que le 15 décroche, puis, une fois que son dossier est enregistré, on lui dit qu'elle se rende aux Urgences de Grenoble. Mais quand elle arrive, conduite en voiture par un ami, il n'y a qu'un seul médecin pour 60 patients, et vu que son état n'est pas grave, on lui fait comprendre qu'elle va attendre très longtemps.

Errance médicale en pleine nuit

"Dans ma logique, je me disais qu'à Grenoble, c'est un CHU, qu'il y aura forcément plus de médecins pour me prendre en charge, mais je me trompais!" reconnait Raphaëlle. On lui conseille alors d'aller voir à la Clinique des Cèdres. Impossible de la prendre en charge. Elle se rend ensuite aux Urgences de la clinique Mutualiste. Idem. "Et là, on me dit de revenir à 8 heures du matin." raconte Raphaëlle, le front toujours barré de pansements de fortune.

La jeune femme dort un peu chez son ami et à 8 heures, elle est aux Urgences de la Mutualiste. "La dame de l'accueil me dit que le médecin habilité à faire les points de suture n'est pas là. Pas de bol. Je commence à craquer. J'appelle donc mon cabinet médical à Lans-en-Vercors et ils me disent qu'un médecin peut me prendre en urgence pour me faire des points. je ne savais pas que c'était possible"

De retour à Lans, 11 heures et demi après

Sauf que l'ami de Raphaëlle a dû partir au travail, qu'elle n'a pas de voiture et qu'elle doit rentrer à Lans. "J'étais un peu groggy, après une nuit sans sommeil. J'ai pris un tram, puis un bus, mais dans le mauvais sens et donc j'ai raté ma correspondance. J'ai dû faire du stop. Et me voilà enfin de retour à Lans-en-Vercors que j'avais quitté 11 heures et demi auparavant ! Tout cela pour rien et pour me faire poser des points, finalement chez moi. J'espère que ce n'est pas trop tard, car on m'a toujours dit qu'il fallait suturer rapidement une plaie" s'inquiète la jeune femme, épuisée mais qui garde le sourire.

Raphaëlle ne croyait pas si bien dire. Quand le médecin l'a auscultée, il lui a dit que c'était trop tard pour la recoudre. Heureusement, la coupure est nette et elle espère ne pas garder de cicatrice, en plein milieu du visage.

Raphaëlle ne pensait pas qu'une telle mésaventure lui arriverait pour trois petits points de suture. "Je me rends compte, là, concrètement, de la déliquescence de notre système de santé. Alors, j'ose espérer que les cas vitaux sont pris en charge rapidement, comme avant, mais les bobos comme moi, et bien, non ! La preuve ! Et pourtant, je ne peux pas me recoudre toute seule."

Et elle ajoute : "J'ai été mal renseignée quand j'ai fait le 15. Ils n'avaient qu'à me dire d'appeler le médecin de garde à Lans et je n'aurais pas fait tout ce trajet pour rien ! "conclut la jeune femme.