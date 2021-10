Une jeune chercheuse roannaise remporte un prix pour ses travaux sur le cancer

Alors qu'elle n'est pas du tout originaire d'une famille de scientifiques, avec un papa dans la fonction publique et une maman dans le médico social, Morgane Boulch a le déclic très tôt. "J'ai eu l'occasion dans des bouquins de voir des gens en laboratoire avec la blouse, les gants, et en fait c'est ça qui m'a impressionné dès toute petite." Cette jeune chercheuse de 26 ans, originaire de Roanne, termine cette année 2021-2022 son doctorat à l'Institut Pasteur de Paris, et comme 34 autres autres jeunes femmes travaillant dans les sciences, elle est récompensée du prix Jeune Talent France, un prix financé par L'Oréal et l'UNESCO.

Le domaine de prédilection de Morgane Boulch, c'est le système immunitaire. Après des études de biologie à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon, elle a rejoint les laboratoires de l'institut Pasteur de Paris. Elle cherche à lutter contre le cancer en "rééduquant" le système immunitaire d'un patient atteint d'une tumeur. Dès la licence, c'est l'immunologie qui la passionne. "Je trouve ça incroyable qu'on ai des petites cellules dans le corps, qui se battent corps et âme tout les jours pour nous défendre des virus, des bactéries, et dans mes études, du cancer."

Lutter contre un "syndrome de l'imposteur"

Même en arrivant à un si haut niveau d'études, Morgane ressent ce qu'elle appelle un syndrome de l'imposteur. "Quand la fondation m'a appelée, je me suis dit c'est pas possible ils se sont trompés de numéro. Et j'ai pu rencontrer les 34 autres lauréates : c'est un sentiment globalement partagé. C'est incroyable de penser comme ça." Ce prix vient en quelque sorte "valider", selon elle, ses compétences, et "légitimer [sa] place en sciences".

En parallèle, elle veut transmettre son amour de la science aux plus jeunes. Quand elle était en master, Morgane Boulch a part exemple fait découvrir son laboratoire à des élèves de CM2. Elle espère surtout désormais encourager les filles à suivre des cursus scientifiques, car pour l'instant, il n'y a que 28% de chercheuses en France. "J'aimerais déconstruire les stéréotypes sociaux selon lesquels les disciplines seraient genrées, c'est à dire que _tout le monde a sa place en sciences._" Elle espère qu'un jour, dans la recherche, il y aura la parité entre les hommes et les femmes.