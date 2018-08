Le syndicat des homéopathes dénonce un manque de confraternité de la part de Céline Berthié. Cette jeune médecin exerce à Cussac fort Médoc depuis 2016. Elle a signé en mars dernier une tribune publiée par le journal le Figaro pour dénoncer les médecines alternatives.

On constate en cabinet, la montée de l'obscurantisme en santé, si on veut pouvoir être crédible contre les thérapies non prouvées qui peuvent faire du mal aux gens, il faut que nous aussi médecin, on ne s'appuie que sur des choses prouvées —Céline Berthié