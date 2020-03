Une cagnotte en ligne pour récolter des dons pour les soignants de l'APHP

"Je me sentais impuissante dans mon appartement toute seule", explique Paloma Clément-Picos. Cette journaliste parisienne de 27 ans, a lancé mardi, une cagnotte en ligne afin de récolter des dons. L'argent sera reversé à la Fondation de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) pour soutenir les médecins et autres personnels qui luttent actuellement pour soigner les malades du coronavirus.

"Si chacun donne 1 euro ou 5 euro..."

"Je ne peux pas leur donner des heures de mon sommeil, de mon énergie par contre je peux donner une partie de mon salaire que je ne vais quasiment pas dépenser car je suis confinée chez moi", affirme Paloma Clément Picos. Et si applaudir au balcon à 20 heures "ça fait du bien au moral", elle, souhaite aider plus activement et concrètement le corps médical.

Et puis après tout, on a bien lancé des appels aux dons pour Notre-Dame et "pour le moindre anniversaire, on sait comment lancer des cagnottes", "là on peut aussi tous se mobiliser...car la vie des Français est en jeu". Si chacun met 1 euro ou 5 euros, c'est déjà bien, répète-t-elle.

Paloma Clément-Picos a lancé une cagnotte en ligne pour soutenir les médecins de l'APHP - Paloma Clément-Picos

Des dons pour financer la recherche aussi

La jeune femme a pris contact avec la Fondation de l'APHP qui est prête à recevoir les dons. Ils permettront d'améliorer les conditions de travail des médecins, infirmiers et autre soignants hospitaliers mais aussi de financer la recherche sur les traitements contre le Covid-19. La plateforme sur laquelle l'appel a été lancé s'est engagée "à ne pas prendre de commission", assure Paloma Clément Picos.

Pour faire un don, rendez-vous sur la cagnotte en ligne.