L'hôpital de Semur-en-Auxois sensibilise personnels, malades et visiteurs aux gestes d'hygiène

A l'occasion de la semaine de la sécurité des patients, le centre hospitalier de Semur-en-Auxois informe les personnels, malades et visiteurs sur les gestes d'hygiène à adopter. Se laver les mains régulièrement reste la solution la plus efficace pour éviter d'attraper des maladies.

Côte-d'Or, France

Gastro-entérite, bronchite, rhume et bientôt la grippe, c'est la saison des virus et autres bactéries. Pour éviter les épidémies, les médecins incitent les patients à se faire vacciner lorsque c'est possible, à utiliser les antibiotiques seulement lorsque c'est nécessaire mais aussi à se laver les mains fréquemment. "Les mains c'est le facteur principal de transmission des infections manu-portées. Là, on va être en période hivernale, on va avoir des gastro-entérites, donc le meilleur moyen de prévention, c'est le lavage des mains," insiste Marie-Laure Sarem, médecin hygiéniste à l'hôpital de Semur-en -Auxois.

Se laver avec de l'eau et du savon

Depuis quelques années, les solutions hydro-alcooliques ont fait leur apparition. Pratiques, on les trouve partout, même dans les hôpitaux. "Après, du savon et de l'eau peuvent suffire," ajoute le médecin. "Il est important de bien se mouiller les mains, surtout si on se lave fréquemment les mains car on risque des intolérances cutanées." A part la gastro-entérite, il existe d'autres épidémies qui se transmettent par les mains. "C'est le cas de la bronchiolite," explique Marie-Laure Sarem. _"Il faut avoir une bonne hygiène des mains_, même dans des pathologies respiratoires. " Un message reçu cinq sur cinq dans un hôpital qui accueille ou voit passer chaque jour environ 500 personnes.

Une simulation de la chambre fictive d'un patient en réalité virtuelle © Radio France - Stéphane Parry

Médecins et techniciens de l'équipe d'évaluation et qualité de gestion des risques à l'hôpital de Semur-en-Auxois ont profité de cette journée de prévention à la sécurité des patients pour faire passer dans les services un casque de sécurité virtuelle aux soignants. Le défi : trouver les 7 erreurs dans la chambre fictive du patient. Une poubelle de pansements qui déborde, une télécommande hors de portée du patient, voilà quelques unes des erreurs à retrouver.

L'équipe d'évaluation et de qualité de gestion des risques à l'hôpital de Semur-en-Auxois © Radio France - Stéphane Parry

Une nouvelle journée d'information sur l'hygiène des mains et du bon usage des antibiotiques est prévue ce jeudi 28 novembre à l'hôpital de Semur-en-Auxois.

►Retrouvez ce mercredi sur France Bleu Bourgogne dans le + info de 6h18 et 8h17, le reportage à l'hôpital de Semur-en-Auxois