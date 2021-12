Une journée de vaccination contre le Covid organisée à Mâcon et à Chalon-sur-Saône

À l'approche des fêtes de fin d'année, les communes de Mâcon et de Chalon-sur-Saône cherchent à accélérer la campagne de vaccination. Pour cela elles ouvrent leur centre de vaccination respectif, ce samedi 4 décembre, toute la journée de 8h00 à 18h00, sur rendez-vous. Pour réserver un créneau il suffit de passer par Doctolib ou d'appeler par téléphone au 03 85 90 87 41.

Une journée d'ouverture exceptionnelle

Cette journée sera assurée par les équipes du service départemental d'incendie et de secours. Et cette ouverture pourrait en aider plus d'un puisqu'à partir du 15 janvier la dose de rappel contre le Covid devient nécessaire pour conserver son pass sanitaire, pour les plus de 18 ans, sept mois après leur dernière injection.

Pour ceux que ça intéressent, le centre de vaccination se trouve à la Salle Pavillon, 5 impasse de l'Heritan. Et celui de Chalon-sur-Saône, se situe au 13 rue de la Banque.