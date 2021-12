Une journée de vaccination réservée aux plus de 65 ans à Romans-sur-Isère

Le centre de vaccination de Romans-sur-Isère (Drôme) ouvrira exceptionnellement ce samedi 18 décembre, pour permettre aux plus de 65 ans de la ville et des communes limitrophes d'avoir leur dose de rappel avant les fêtes de Noël.

A partir de ce mercredi 15 décembre, les plus de 65 ans dont la vaccination date de plus de sept mois perdront leur passe sanitaire s'ils n'ont pas leur dose de rappel. Pour accélérer le mouvement, la municipalité de Romans a mobilisé du personnel soignant pour assurer une journée supplémentaire réservée à ce public prioritaire. La salle Charles-Michel rue du Puy sera ouverte ce samedi 18 décembre de 8h30 à 18h avec 800 créneaux de vaccination. La prise de rendez-vous se fera uniquement par téléphone au 04 75 79 25 00. Et la ville précise bien dans un communiqué que "cette journée est uniquement réservée aux personnes de plus de 65 ans résidant à Romans ou dans une commune limitrophe."

De son côté, le centre de vaccination de Saint-Vallier ouvre à tous exceptionnellement samedi 18 et dimanche 19 décembre. Des créneaux sur rendez-vous sont disponibles sur doctolib.fr ou par téléphone au 04 75 68 37 87 : samedi 18 décembre de 14h à 17h et dimanche 19 décembre de 9h à 13h et de 14h à 17h.

L'agence régionale de santé et la préfecture de la Drôme ont demandé une accélération de la vaccination en raison de la flambée de l'épidémie dans la Drôme. Le taux d'incidence le plus élevé de France dépasse dans le département les 1000 cas positifs par tranche de 100.000 habitants.