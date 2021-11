Une journée portes ouvertes consacrée au diabète à Châteauroux

C'est une maladie chronique dont souffrent plus de 10 000 personnes dans l'Indre. Le diabète est au centre d'une journée spéciale portes ouvertes à Diapason, le Réseau de maladies chroniques, diabète, insuffisance cardiaque et obésité, à Châteauroux. Des stands sont proposés; des tests de glycémie, et des tests de pré-disposition au diabète sont à disposition. Des ateliers pour apprendre à faire des gouters sains aussi. Enfin deux marches d'environ une heure sont au programme, à 10h30 et 14h30.

L'accès aux soins en question

Cette année, la journée consacrée à la lutte contre le diabète qui a eu lieu dimanche dernier était dédiée à l'accès aux soins. Une question particulièrement prégnante dans notre département comme le : "Il y a des difficultés pour trouver un médecin traitant, surtout dans l'Indre. Au niveau des diabétologues, il y en a très peu dans le département. On peut les compter à deux, trois, voire quatre maximum, donc certains habitants de l'Indre partent à Limoges, Loches ou Tours pour se faire suivre" détaille Bernadette Mériau, présidente de l'association des diabétiques de l'Indre.