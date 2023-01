Une journée portes ouvertes de l'Institut d'infirmiers du CHU de Limoges pour attirer les jeunes

L'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) organisait ce samedi, pour la première fois, des portes ouvertes au campus universitaire de Venteaux, à Limoges. Une cinquantaine d'étudiants de l'IFSI, ainsi que les professeurs et membres de l'administration ont accueilli les lycéens, étudiants et personnes en reconversion professionnelle. Au programme : présentation de l'Institut par la directrice, visite des locaux, ateliers, diffusion d'un film... Le tout, pour séduire les futurs étudiants, dans un secteur qui peine à recruter.

"Moi, ça ne me fait pas peur"

Lila était déjà convaincue avant de venir faire les portes ouvertes. Depuis qu'elle est toute petite, depuis ses premières hospitalisations pour ses crises d'épilepsie, elle sait qu'elle veut devenir infirmière. "On a tellement peu de gens qui veulent aider et qui ont peur. Moi, ça ne me fait pas peur. Justement, j'ai vécu le fait d'être malade, je veux tout faire pour que les patients ne se sentent pas mal" défend la jeune de 18 ans.

Sa maman, Christelle, la soutient. "Je comprends. Elle a envie d'aider les autres et c'est un beau métier. Donc voilà, chapeau!" s'exclame fièrement sa mère.

Léa a encore du temps devant elle, mais à 15 ans, elle veut déjà se projeter. Surtout qu'en seconde, on lui demande déjà de choisir une spécialité pour l'année suivante. "Quand j'étais petite, je regardais la télé, notamment la série médicale Grey's Anatomy" dit-elle en rigolant. "Le sang ne me dérange pas du tout. J'aime mettre des pansements, et être en contact avec les gens" explique-t-elle simplement.

143 places d'étudiants infirmiers

Même si la crise sanitaire a mis en lumière la pénibilité du métier d'infirmière, les visiteurs ne se découragent pas. Les portes ouvertes servent à présenter la formation et le métier d'infirmière, mais pas seulement. Bruno Hiez, le directeur de l'Institut, parle d'une "opération séduction". "Faire venir des jeunes dans ces formations, ça permet aussi de renforcer à terme les effectifs et aussi d'améliorer les conditions de travail" constate ce professionnel.

L'objectif est de recruter les 143 futurs étudiants de l'Institut, qui pourront ensuite occuper les postes à pourvoir dans les établissements de santé.