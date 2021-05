Une journée spéciale de vaccination prévue le 12 mai à Sainte-Sévère-sur-Indre

C'est une opération exceptionnelle de vaccination, le temps d'une après-midi, qui est proposée à la maison médicale de Sainte-Sévère-sur-Indre mercredi 12 mai. Entre 14 heures et 17 heures, une centaine de doses pourront être injectées aux habitants du canton avec du Pfizer, du Janssen et de l'AstraZénéca. L'idée est de toucher un public qui échappe encore à la campagne vaccinale contre le Covid-19. "On sent que ça stagne un peu. Les gens ne veulent pas forcément bouger", souligne le docteur Nicolas Krzemien.

Les doses de vaccins seront réservées aux personnes de 18 à 40 ayant des facteurs de risques face au coronavirus mais aussi à toutes les personnes de plus de 40 ans sans comorbidités. Il est déjà possible de prendre rendez-vous en contactant ces deux numéros de téléphone : 02 54 30 54 48 et 02 54 30 56 40.