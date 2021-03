Une lettre au ministre pour assouplir le remboursement des téléconsultations de médécine

Les téléconsultations sont en plein boom dans l'Eure. Elles sont passées de _"quarante par semaine en février 2020, on en est à 700 ou 800 par semaine"explique Jean-Baptiste Le Charles, sous-directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure en charge des relations avec les usagers. Tant que l'état d'urgence sanitaire est promulgué en France, jusqu'au 1er juin 2021 pour l'instant, ces téléconsultations de télémédecine sont intégralement remboursées aux patients par l’Assurance maladie, quel que soit le lieu d'exercice du praticien et la sénatrice Nicole Duranton aimerait bien que cette règle perdure une fois la crise passée. Elle vient d’écrire au ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, "pour qu'il puisse assouplir la règle dans les départements qui manquent cruellement de médecins, en dehors de la crise, pour que le patient pu8isse être remboursé même s'il fait appel à un médecin en dehors du département"_ précise l'élue du groupe RDPI (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants).

L'Eure est un département très sinistré. À situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles - Nicole Duranton

Nicole Duranton explique pourquoi elle a écrit à Olivier Véran Copier

En temps normal, "la téléconsultation est remboursée à 70%" précise Jean-Baptiste Le Charles, de la caisse primaire d’assurément maladie de l'Eure, mais actuellement le taux de remboursement est de 100%.

Quelles règles de remboursement des téléconsultations ? Les explications de Jean-Baptiste Le Charles Copier

"Il faut éviter cette médecine à deux vitesses"

Une fois l'état d'urgence sanitaire levé, un des risques est que seuls sont qui en ont les moyens continuent à accéder à ces téléconsultations avec un médecin n'importe où en France, sans se soucier du taux de remboursement, minoré en cas de non respect des règles."Il faut éviter cette médecine à deux vitesses" insiste Nicole Duranton pour qui "tout le monde a le droit à une égalité, une égalité entre les citoyens et surtout entre les territoires". Le ministre de la Santé a bien accusé réception du courrier de la sénatrice, qui n'a pas encore obtenu de réponse, mais "si d'ici une dizaine de jours, je n'ai pas de réponse, je relancerai son cabinet" promet Nicole Duranton.

REPORTAGE - Pour un changement des règles de remboursement des téléconsultations Copier