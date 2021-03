Une ligne d'écoute pour les étudiants de l'université de Franche-Comté vient d'être mise en place. Son objectif est d'écouter ces jeunes, les informer ou les réorienter. Dans le contexte sanitaire actuel, ce service va permettre d'accompagner les étudiants et de répondre aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur le plan pédagogique, social et psychologique.

Une plateforme gratuite et disponible 6 jours sur 7

Les étudiants dans le besoin doivent composer le 03.81.66.55.66 du lundi au samedi de 10h à 15h et de 15h à 18h. Ce service d'écoute et de conseil sera tenu par des étudiants en Master 2 psychologique de l'université de Franche-Comté. Cette plateforme est gratuite et anonyme. Elle sera en place pour une durée minimum de deux mois.