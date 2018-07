La nuit prochaine, l'alignement du Soleil, de la Terre et de la Lune sera quasiment parfait. De quoi provoquer une éclipse de Lune qui, à partir de 20H30, va passer par toutes les couleurs avant de virer au rouge. Un spectacle rare à observer en Picardie.

La plus longue éclipse totale de Lune du siècle fera rougir notre satellite

Saint-Quentin, France

Un spectacle dans le ciel est prévu ce soir avec la plus longue éclipse totale de Lune du 21e siècle qui fera rougir notre satellite. Même si c'est l’hémisphère sud qui en profitera le plus, le nord et donc la Picardie ne seront pas en reste ce soir à partir de 19H30.

Parfait alignement

Pour qu'une éclipse de Lune se produise, il faut qu'il y ait un alignement quasiment parfait du Soleil, de la Terre et de la Lune. Notre planète, se trouvant entre notre étoile et la Lune, projette alors son ombre sur son satellite naturel.

Ce soir, la Lune, qui sera pleine, va rentrer peu à peu dans la pénombre, puis dans l'ombre pour se retrouver totalement dans l'ombre, avant d'en sortir progressivement. Le show pourra se découvrir à l’œil nu, sans aucun danger. Jumelles, lunettes et télescopes permettront d'en profiter encore plus.

Le moment le plus captivant de l'éclipse, lorsque la Lune sera complètement dans le cône d'ombre projeté par la Terre, débutera à 21h30 et se terminera à 23h13. "103 minutes fabuleuses", s'enthousiasme Samuel Kauffmann, le directeur de Planète Sciences Hauts de France. Comme lors de la nuit des étoiles, l'association organise des rencontres pour observer et expliquer ce phénomène. Rendez-vous à l'aérodrome de Saint-Quentin, dans l'Aisne.