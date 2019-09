Une machine pour soigner les cancers pédiatriques va voir le jour à Caen

La recherche et le traitement du cancer par hadronthérapie franchissent un cap. La société Normandy Hadrontherapy a vu le jour ce vendredi à Caen. Elle va concevoir et développer une machine unique au monde pour le traitement du cancer notamment des enfants. Livraison espérée en juin 2024.

Caen, France

Une nouvelle machine pour traiter le cancer et faire avancer la recherche va voir le jour à Caen. L'accélérateur de particules " C 400 Ions " est sur les rails. L'annonce a été faite ce vendredi par la région Normandie, la société d'économie mixte SAPHYN(SAnté et PHYsique Nucléaire) et l'entreprise belge IBA. Avec des partenaires, elles ont créé Normandy Hadrontherapy financée par le conseil régional à hauteur de 15 millions d'euros et à 48 millions d'euros par des fonds privés.

Cette nouvelle société a pour but de développer et de commercialiser (demain) cette machine innovante. Le cyclotron " C 400 Ions " via la technique d'hadronthérapie va permettre de lutter contre les molécules cancéreuses de façon plus précise et plus efficace que les rayons. Cet accélérateur de deuxième génération proposera en plus des traitements par faisceau de protons, des traitements par faisceaux d'ions d'hélium et de carbone.

Faire venir des chercheurs et des malades du monde entier

Caen doit devenir une référence mondiale en la matière plaide Hervé Morin, le président du conseil régional de Normandie : "il nous faut être un lieu de formation de jeunes oncologues et radiothérapeutes d’hôpitaux du monde entier. En ayant travaillé avec des équipes françaises, le moment venu, quand cet appareil sera opérationnel, ils diront à leurs autorités de santé et politique : il nous faut cette machine pour notre pays." Caen sera aussi une place reconnue mondialement pour les soins. "Il faut que l'on battisse, et c'est terrible à dire car il y a des malades derrières, un modèle où des familles du monde entier se disent qu'il y a ici des techniques nouvelles pouvant soigner. C'est ce que l'on appelle le tourisme sanitaire."

"On est dans la conception d'une machine qui n’existe pas, détaille le professeur Khaled Meflah, oncologe et président de l'association ARCHADE (centre de ressources pour l'hadronthérapie en Europe). Elle a vocation à se développer dans d'autres unités de soin, partout sur le globe." Le système qui va voir le jour sera plus compact, moins onéreux et plus facile à exploiter et entretenir pour les établissements de santé. Le nouvel appareil étant plus petit (9 mètres de diamètres) que celui actuellement utilisé (entre 25 et 30 mètres de diamètre).

Ce nouvel accélérateur de particules, cyclotron " C 400 Ions " doit être livré à partir de juin 2024. Il va être installé sur le plateau Nord de Caen, au côté notamment du GANIL (grand accélérateur national d'ions lourds).