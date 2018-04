Marseille, France

C'est une maison de retraite réputée pour savoir bien soigner ses résidents. A Marseille, le Domaine de Fontrède semble avoir trouvé la solution pour les personnes âgées qui ne peuvent plus manger toutes seules. Parce qu'elles sont atteintes de la maladie de Parkinson. Ou à cause de la maladie d'Alzheimer qui leur fait oublier la nécessité de s'alimenter.

Depuis quatre ans, quatre à six résidents mangent chaque jour avec les mains. Les anglo-saxons appellent ça le Finger Food. "C'est bon", dit Roberte, incapable de tenir une fourchette ou un couteau. Elle parle du pot au feu dont elle se régale. Le personnel a servi à tout le monde le même menu. Mais pour Roberte, il est reconditionné en petites portions, sous la forme d'une madeleine ou d'un muffin.

Ils retrouvent le gout de manger et le sourire

"Il faut oublier la notion de bienséance avec la fourchette et le couteau, explique Zlatka Vanthour, la cadre de santé. Car, l'important est de les voir retrouver le goût de manger, la dignité et le plaisir." Il n'est pas question pour autant de prendre à la légère la notion d'hygiène. Avant le repas et après le repas, le personnel passent les mains des résidentes au gel hydroalcoolique.

Au début, les enfants disent que c'est une regression. Au contraire, c'est de l'innovation" - Philippe Geiller, directeur du Domaine de Fontrède

Pour passer au manger main, le Domaine de Fontrède a du trouver les bonnes recettes. A la Sogérés chargée de fournir les repas de cet Ehpad, le chef Gary Chauvet y a longtemps travaillé. Il peut par exemple transformer une tomate en muffin. "On utilise une algue naturelle, l'Agar Agar, confie-t-il. On la mélance avec la tomate mixée et chauffée. Tout simplement."

Le plus difficile est encore de convaincre les enfants de ces personnes âgées. Ils sont souvent persuadés que leurs parents sont poussés à regresser. "C'est au contraire de l'innovation, dit Philippe Geiller, le directeur du Domaine de Fontrède. Je suis persuadé que dans quelques années, le manger main ne sera plus qu'une texture supplémentaire comme le haché. On est juste en avance".