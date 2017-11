Une maison de santé à Château-Gontier en 2019

Comme beaucoup de communes en Mayenne, Château-Gontier va se doter d'une maison de santé pluridisciplinaire. Une dizaine de professionnels de santé dans un local commun. Mais l'ouverture n'aura pas lieu avant le printemps 2019.

Pour les territoires locaux, ces maisons de santé sont la seule solution pour attirer des médecins. A Château-Gontier, dans le quartier résidentiel de la Motte-Vauvert, il y aura une dizaine de professionnels rassemblés dans un même bâtiment : cinq médecins généraliste, trois infirmières et trois kinés.

C'est le Pays de Château-Gontier qui s'est porté acquéreur du local. Des travaux vont être effectués, ils débuteront dans six mois environ. Puis ensuite, les professionnels de santé paieront un loyer (sans bail) à faible coût (9 euros du mètre carré utile). Pour le président du Pays de Château-Gontier, Philippe Henry : "la collectivité va répondre à l'urgence de la situation et de la problématique de la démographie médicale. On va faire en sorte d'anticiper le départ à la retraite de certains médecins et accueillir dans cette futur maison, trois nouveaux médécins."

Le montant du projet s'élève à 1,6 million d'euros avec des subventions de l'Etat et de la Région. Il reste 50% reste à la charge de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier.