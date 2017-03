Une maison de santé à Hautepierre pour faciliter l'accès aux soins

Deux ans après son ouverture, la maison de santé de Hautepierre s'est bien implantée dans le quartier. Médecins, infirmière, psychologue ou encore orthophoniste accompagnent les habitants dans leurs parcours de soins.

Le quartier de Hautepierre à Strasbourg fait partie des quartiers qui a le moins de médecins par rapport au nombre d'habitants. Le taux est de un médecin pour environ 2.000 habitants, alors que la moyenne sur la ville de Strasbourg est de un médecin pour environ 750 habitants.

Depuis l'ouverture de la maison de santé de Hautepierre, il y deux ans, le taux est passé à un médecin pour 1.400 habitants. Dans cette maison de santé, trois nouveaux médecins mais aussi une sage-femme, une infirmière, une orthophoniste et une assistante sociale notamment se sont installés. La maison de santé Hautepierre est située au cœur de la maille Catherine, au rez-de-chaussée d'un immeuble, juste à côté du groupe scolaire.

La santé, pas toujours une priorité dans le quartier

Après trois de travail sur un projet de soins adaptés au quartier, la maison de santé de Hautepierre a été créée. Dans ce quartier, explique le docteur Marika Desplats, la santé n'est pas vraiment une priorité car "les gens ont d'autres soucis financiers, il y a beaucoup de chômage et beaucoup de précarité". La médecin constate "beaucoup de renoncement aux soins" à cause "de la complication du parcours de soins" ou bien pour raisons financières "car beaucoup de spécialistes pratiquent des dépassements d’honoraires". Tout cela représente "des barrières pour des gens qui ne se soignent pas".

Pour lutter contre le renoncement aux soins, l'équipe de la maison de santé a tout d'abord mis en place des plages horaires de consultation libre tous les jours, de 10 heures à midi et de 16 heures à 18 heures. Pour Sanae, jeune maman de trois enfants c'est très pratique : "la semaine dernière, mon fils a eu la varicelle , je suis venue, on m'a prise directement, c'est sympa et puis les médecins sont géniaux et à l'écoute".

En plus de ces consultations sans rendez-vous, les médecins orientent leurs patients vers des spécialistes qui pratiquent le moins de dépassement d'honoraires. Dans le quartier, il existe plus de 50 nationalités différentes et pour les patients qui ne parlent pas français, des traducteurs de l'association Migration Santé sont là pour assurer la bonne compréhension pendant les consultations. Enfin, une coordinatrice est là pour aider les patients dans les papiers administratifs pour la sécurité sociale.

Une prise en charge globale du patient

La maison de santé de Hautepierre permet également une "prise en charge globale du patient" selon l'infirmière de santé publique Chérifa Hifi. Par exemple, si pendant une consultation, le médecin se rend compte que le patient a besoin de voir également une infirmière ou bien la psychologue, le parcours est simplifié.

Si d'autres besoins sont identifiés explique le docteur Myriam Ernst : "Tout de suite on peut prendre rendez-vous, amener le patient vers nos collègues, les présenter. Tout de suite on peut proposer une prise en charge toujours dans l'idée de soin primaire et de proximité, à la fois dans l'espace puisqu'on est regroupé dans un même lieu et aussi dans le temps, car on propose des rendez vous rapprochés."



La dizaine de professionnels rassemblés dans cette maison de santé travaillent côte à côte, dans le même cabinet, mais aussi ensemble sur les dossiers. Il existe un logiciel commun, qui regroupe, avec l'accord préalable du patient, toutes les données le concernant et qui est accessible par tous les professionnels de la maison de santé. Cela permet de suivre au mieux le patient, explique Chérifa Hifi, l'infirmière de santé publique : "On sait le traitement qui est pris, les examens qui ont été réalisés". Des réunions sont également organisées toutes les semaines pour aborder les cas des différents patients raconte le docteur Myriam Ernst. Avec ces "réunions de synthèses", "cela permet un suivi et un retour" car "on sait où l'on va, quel est le projet thérapeutique pour le patient, et ce que l'on peut proposer pour la suite".

L'accent est également mis sur la prévention. Des ateliers nutrition ou encore d'éveil corporel sont organisés régulièrement. L'objectif est d'informer et de communiquer pour prévenir les risques de développer une maladie. "On fait pas mal de choses qui apportent des informations aux patients", raconte Chérifa Hifi, car très souvent, selon elle, "ce sont les informations qui manquent".