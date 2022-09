Une maison de santé pour lutter contre la désertification médicale à Rouillac en Charente

Dix millions de Français vivent dans un territoire où l'accès aux soins est de qualité inférieure à celle de la moyenne du pays, et six millions résident à plus de 30 minutes d'un service d'urgence. C'est le résultat d'un sondage ODOXA sur la désertification médicale en milieu rural, publié ce vendredi matin par le réseau France Bleu, à l'occasion de l'assemblée générale de l'association des maires ruraux de France, qui se tient en Dordogne ce weekend. Une solution à la désertification médicale en milieu rural, c'est la création de maisons de santé qui regroupent plusieurs spécialités médicales.

Un projet porté par les médecins eux-mêmes

A Rouillac en Charente, la maison de santé a été inaugurée samedi dernier, Place du Champ de Foire. Une dizaine de professionnels sont regroupés dans ce bâtiment, qui pourra à l'avenir connaître une extension pour loger des internes ou des remplaçants. Dans cette ville de 3000 habitants, l'association des médecins porte le projet depuis plusieurs années : sur les quatre praticiens présents sur la commune, deux sont partis en retraite en 2021. Il fallait faire quelque chose pour éviter la désertification médicale !La communauté de communes du Rouillacais, qui regroupe treize communes, pour environ 10 000 habitants, leur a proposé de s'installer ensemble. Les patients, jeunes ou vieux, sont ravis de trouver des médecins en un seul et même lieu, sans avoir à faire plusieurs allers-retours entre les villages voisins et la ville de Rouillac. La maison de santé du Rouillacais a coûté 2 millions d'euros, dont 43% financés par l'Etat.