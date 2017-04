Une maison de santé pour lutter contre la désertification médicale à Villeneuve-les-Salines

La première pierre de la maison de santé du quartier de Villeneuve-les-Salines, à la Rochelle, a été posée ce mercredi. En juin 2018, elle accueillera 26 médecins et autres professions médicales et paramédicales pour faire face à la désertification médicale.

C'est un projet de six ans qui se concrétise. La première pierre de la maison de santé du quartier de Villeneuve-les-Salines à la Rochelle, a été posée ce mercredi. Elle accueillera, a la fin des travaux, en juin 2018, 26 professionnels de santé : 9 médecins, 5 infirmières, 8 kinésithérapeutes, 2 orthophonistes, 1 diététicienne-nutritionniste, 1 pédicure et 1 sage-femme. Certains sont déjà là, mais d'autres viennent s'installer dans le quartier grâce à cette maison de santé. C'est le cas du docteur Chloé Lamotte-Duncan. Elle est arrivée en janvier dernier "pour le projet de maison de santé". La jeune médecin estime que "c'est intéressant de travailler avec d'autres collaborateurs, avec tous les professionnels du paramédical pour suivre le patient et avoir une meilleure prise en charge. La maison de santé pourra tous nous accueillir".

Un quartier de la Rochelle face à la désertification médicale

Le quartier de Villeneuves-les-Salines est sous doté en matière de médecin. Marie qui habite le quartier depuis 17 ans, le constate quand elle tombe malade : "C'est parfois très dur d'obtenir un rendez-vous. Il n'y a pas assez de médecins, ils sont débordés, je suis obligée d'attendre". Le docteur Claudie Boisseaux est arrivée en 1998 dans le quartier. Elle se souvient qu'ils étaient "cinq médecins pour les 11.000 habitants du quartier, j'ai vite été dépassée par la charge de travail. Dans le quartier, il y a trois écoles, un collège, un lycée, donc dès qu'il y a une épidémie, tout de suite cela prend de l'importance. Je ne voyais pas de nouveaux généralistes arriver".

C'est pour attirer les jeunes médecins et faire face à la désertification médicale dans ce quartier que les professionnels de Villeneuve-les-Salines ont monté ce projet de maison de santé. Le projet a commencé à se dessiner en 2011 raconte Sophie Larguier, infirmière et présidente de l'association "VLS Pro Santé". L'objectif de cette maison de santé est également d'assurer un meilleur suivi du patient, de "ramener la santé dans le quartier" explique Sophie Larguier. Une salle permettra également d'accueillir certains jours des consultations de spécialistes dans les locaux de la maison de santé. "Il s'agit de faire aussi de la prévention", explique la présidente de VLS Pro Santé.

Une partie des 26 praticiens réunis en juin 2018 dans la nouvelle maison de santé de Villeneuve-les-Salines © Radio France - Charlotte Jousserand

La maison de santé est financée par la ville de la Rochelle, qui a cédé le terrain de 17.000 m2, par la Région Nouvelle Aquitaine, par l'Etat, mais surtout par l'Office public de l'habitat de l'agglomération de la Rochelle.