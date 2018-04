Une cinquantaine de médecins vont s'installer mi-avril dans une nouvelle maison de santé au centre-ville de Roanne. L'espace de plus de deux mille mètres carrés a été inauguré ce samedi matin.

Roanne, France

Voilà une solution pour limiter la désertification médicale dans le Roannais. Une maison de santé XXL a été inaugurée ce samedi matin rue Roger Salengro aux portes du futur Centre commercial de l'ilot Sully-Foch. Une cinquantaine de médecins s'installent dans cette maison de santé créée par la SCI Espace Santé.

Dans le Roannais entre 4 et 6.000 personnes n'auraient pas de médecin référent.

Une cinquantaine de médecins

L'espace de 2.300 m2 est prêt à accueillir une cinquantaine de médecins. Cette maison de santé pluri-professionnelle aura quatre médecins généralistes, trois internes, six infirmiers, cinq sages-femmes, une pédicure-podologue et une ergothérapeute. Trois médecins spécialistes vont également s'installer là : un ophtalmologue, un radiologue et un neurologue.

Le centre de santé dentaire mutualiste de l'espace Maurice Marchand à Roanne © Radio France - Jeanne Marie Marco

Un centre de santé dentaire mutualiste fait également partie des murs, des opticiens mutualistes ainsi qu'une pharmacie. Des salles de sport , de bien-être et une salle d'activité partagée sont également installées.

Au moins 1.500 patients par jour

Santé Mut Roanne, à l'origine du projet, pense accueillir entre 1.500 à 2.000 patients par jour. Les médecins généralistes pourraient, quand ils seront tous installés, suivre jusqu'à 10.000 patients chaque année.

Le projet de la SCI Espace Santé (Santé Mut Roanne, Caisse des dépôts, Union des Mutuelles de France Loire) a coûté 3.7 millions d'euros. La Région Auvergne-Rhône-Alpes l'a subventionné à hauteur de 300 mille euros. La ville de Roanne et Roannais Agglomération garantissent 50% de l'emprunt. L'Agence Régionale de Santé accompagne les professionnels qui sont tous locataires rue Roger Salengro.

►► L'espace santé Maurice Marchand ouvrira ses portes le lundi 23 avril