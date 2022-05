A l'hôpital de Strasbourg, ouverture d'une maison médicale de garde pour désengorger les urgences

Une rage de dents, des maux de ventre, une poussée de fièvre... autant de problèmes de santé qui ne méritent pas nécessairement d'aller aux urgences. Mais parfois, il est impossible de joindre votre médecin traitant, alors vous vous y rendez tout de même. Une pratique encore trop courante qui contribue à l'engorgement des services d'urgences des hôpitaux strasbourgeois.

Pour pallier ce problème et renforcer l'offre de médecine de ville, le nouvel hôpital civil de Strasbourg, la ville et SOS Médecins Bas-Rhin ouvrent vendredi 6 mai, une maison médicale de garde.

La nouvelle structure, installée au cœur de l'hôpital vous recevra les vendredi, de 19 heures à minuit et les samedi et dimanche, de 12 heures à 20 heures. Ces consultations de médecine générale seront assurées par un médecin de SOS Médecins. "On estime le passage à cinq patients par heure", précise le docteur Dan Sellam, président de l'association dans le Bas-Rhin et porteur du projet.

Un pas vers le désengorgement des urgences

"Je ne pense pas que ce dispositif ni moi-même n'ayons la prétention de résoudre le problème d'engorgement des urgences qui est bien plus complexe que celui des patients qui auraient fait une "erreur d'aiguillage", qui relève de la médecine de ville et qui se retrouvent aux urgences. Mais le professeur Bilbault [chef du services des urgences du NHC, ndlr] et moi-même avons l'ambition de travailler conjointement pour faire évoluer cette maison médicale [...] pour aller au maximum de ce que peut proposer la médecine de ville", détaille le docteur Sellam.

En effet, des discussions entre le NHC, l'Agence régionale de santé et SOS Médecins sont en cours pour étoffer l'offre de la maison médicale. À terme, la nouvelle structure pourrait s'appuyer sur le NHC pour proposer des examens biologiques puis radiologiques. Et pourquoi pas, étendre ses horaires d'ouverture du lundi au dimanche. Aucun calendrier n'a été fixé à ce jour. "C'est prématuré, il ne faut pas se fixer d'objectifs et en être déçu si ils ne sont pas atteints", tempère le docteur Sellam.