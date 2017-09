Une maison médicale sortira-t-elle de terre un jour à Saint Bauzille de Putois?

En 2012, un premier projet de maison médicale voit le jour. Cinq années et six projets plus tard, l'avenir s'assombrit pour la maison regroupant les médecins de Saint-Bauzille-de-Putois, qui aura besoin de praticiens dans les années à venir.

La maison médicale de Saint Bauzille de Putois se fait attendre depuis cinq ans. Depuis le projet initial en 2012, quatre autres projets ont essuyé des refus, tantôt du corps médical, tantôt de la mairie et tantôt de la préfecture. Aujourd'hui, un sixième projet est à l'étude.

Des normes strictes d'urbanisme

Les trois parties : la mairie, les médecins et le promoteur se disent bien sûr favorables à l'émergence de cette maison médicale. Mais aujourd'hui, nous en sommes tout de même au sixième projet. Alors qu'est ce qui bloque?

Des questions d'urbanisme. Le plan d'aménagement formulé par les médecins ne répondrait pas aux exigences de la mairie en ce qui concerne la voirie et l'évacuation des eaux pluviales. Un arbitrage est prévu à la mi-septembre pour trancher entre le plan d'aménagement de la mairie et celui du corps médical.

"Nous sommes une région très touchée par les eaux pluviales. Il faut donc penser à les évacuer. Le plan doit concerner l'ensemble de la ville. Et les normes sont très strictes. Le projet de maison médicale doit les respecter, ce qu'elle ne fait pas pour l'instant", selon le maire Michel Issert.

Un désert médical en vue?

Les 1 900 habitants se bousculent aux portes des deux seuls cabinets médicaux. "Les deux médecins restants de la ville ne vont pas tarder à partir à la retraite", d'après l'infirmière du village Lydia Clairet-Charandak.

Une médecin généraliste est spécialement venue de Guadeloupe il y a trois ans en vue de l'ouverture de la maison médicale. Trois jeunes médecins sont également intéressés pour s'installer à Saint Bauzille de Putois. Une chose rare en zone rurale. Selon le Figaro, l'Hérault perd 12% de ses médecins depuis 2007. Mais les jeunes médecins veulent s'installer à une condition; travailler en maison de santé et non en cabinets individuels. Avec tous les atermoiements et le retard, ils commencent "à regarder ailleurs" comme le docteur Bastien Nicolas.

Le docteur Bastien Nicolas Copier

Toutes les parties veulent voir le projet aboutir mais rien n'avance depuis cinq ans. Officiellement, les normes et critères urbanistiques semblent bloquer le projet. En coulisses, les différents acteur n'hésitent pas à parler de mauvaise volonté.