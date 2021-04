Une maman d'élève des Auxons lance une pétition contre le port du masque à la récréation et en cours de sport

Maria, une maman d'élève des Auxons, dans le Doubs, a lancé une pétition contre le port du masque à la récréation et pendant les cours de sport. Elle compte déjà 15 834 signatures. Maria a également écrit aux ministères de la Santé et de l'Education nationale et à l'Académie de Besançon.

Mère de Michel, 9 ans, élève de CE2 aux Auxons, dans le Doubs, Maria ne supporte plus de le voir revenir avec un masque "sale et plein de sueur" après l'école. Pour elle, le problème c'est que le port du masque est obligatoire dans les cours de sport et pendant les récréations, lorsque les enfants se dépensent. Maria a donc lancé une pétition pour autoriser le non-port du masque à ces moments-là. Elle compte 15 834 signatures.

Les enfants peuvent avoir des problèmes d'essoufflement et à terme, de concentration"

Maria a aussi écrit à l'Académie de Besançon et aux ministères de la Santé et de l'Education nationale. Seul ce dernier lui a répondu : "ils disent qu'il n'y a pas de preuve que le port du masque est nuisible", raconte la mère de famille. Seulement voilà, Maria a demandé conseil à des médecins, deux pédiatres et un ORL et : "ils m'ont dit que ce n'est pas bon pour les enfants de porter le masque quand ils font du sport. Ils peuvent avoir des problèmes d'essoufflement et à terme, de concentration".

Maria, créatrice de la pétition et son fils Michel, 9 ans, dans leur jardin, aux Auxons. © Radio France - Rachel Saadoddine

Maria est Russe, alors forcément, elle compare l'obligation du port du masque en France avec la situation dans son pays d'origine. "En Russie, les enfants, jusqu'à 17 ans, ne sont pas obligés de porter le masque à l'école. Dans les établissements il y a des systèmes pour filtrer l'air", détaille Maria.

Je transpire avec le masque, c'est désagréable"

Elle n'est pas fondamentalement contre le port du masque à l'école, mais demande "que les enfants puissent courir à visage découvert". Et ça, son fils, Michel, aimerait bien pouvoir le faire : "je transpire avec le masque c'est désagréable, alors que dans mon jardin je n'ai pas besoin de le mettre et c'est beaucoup mieux".