Une maman se bat pour une meilleure prise en charge des troubles du déficit de l'attention chez les enfants

Ils sont souvent considérés comme des enfants mal élevés, mais 5% des enfants, soit 1 à 2 élèves par classe souffrent de TDAH, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, dont la fille de Stéphanie.

Pendant 4 ans, impossible de savoir ce dont souffrait celle qu'elle appelle affectueusement sa "mini-tornade", une petite fille très impulsive, avec des émotions décuplées, qui oublie beaucoup de choses et est souvent dans la confrontation. Le climat est très compliqué à la maison se souvient la maman, car tout se transforme en conflit. Elle se pose alors beaucoup de questions sur son éducation, et finalement c'est à 6 ans, après de nombreuses visites chez des spécialistes que Pauline est diagnostiquée TDAH.

Stéphanie comprend alors mieux certains comportements de sa fille qui par exemple revenait de la salle de bain sans avoir brossé ses dents car elle avait tout simplement oublié. Elle invente alors un autre quotidien pour elle, par exemple pour décharger ses émotions, elle lui a acheté un punching-ball ball, pour faire ses devoirs, impossible de rester sur un bureau tranquille, alors Stéphanie a imaginé des poésies apprises sur des airs de rap, des leçons récitées sous la table.

A l'école, elle a une chambre à air sous le bureau qui lui permet de tapoter de dessus, de quoi la calmer, sans perturber la classe.

Depuis, c'est beaucoup plus serein à la maison, car sa fille a été diagnostiquée tôt, mais pour les autres, la situation peut se compliquer,

Ils sont plus à même d'être harcelés, il y a plus de décrochage scolaire. Au niveau de l'insertion sociale et professionnelle c'est plus compliqué, il y a plus de dépendances aux addictions, et puis il y a de la dépression, un gros mal-être