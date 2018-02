Manche, France

Le principe de la "box" est aujourd'hui très répandu : après avoir souscrit un abonnement, une boîte contenant des échantillons pour découvrir de nouveaux produits vous est envoyée chaque mois. Il existe des "box" dans tous les domaines, des cosmétiques à la bière en passant par le thé. Alors, pourquoi pas créer une "box" spécialement pour les diabétiques ? C'est l'idée de Sara Ghazlane, 21 ans, en quatrième année d'école de commerce à la Neoma Business School à Rouen : elle a baptisé sa box "ma diabox", qu'elle espère commercialiser dès septembre 2018 pour 30 euros par mois environ.

"Sur internet, il n'y a rien"

Diagnostiquée diabétique à l'âge de 16 ans, Sara a eu du mal à accepter son diabète : "C'est du 24h/24h, ça joue sur notre moral !" Pas toujours simple de conjuguer une vie mouvementée d'étudiante et la rigueur qu'exige un suivi de diabète : "J'étais souvent démotivée, on ne cesse de nous dire qu'il faut manger à horaires réguliers, en ingérant les mêmes quantités. C'est intenable quand on est étudiant !" Et puis à chaque visite chez le médecin, on lui donne une foule d'astuces qui la reboostent : "Sur Internet, il n'y a rien, alors je me suis dit qu'il fallait rendre tout ça accessible pour mieux vivre son diabète au quotidien."

Des astuces qu'on retrouvera tous les mois dans "Ma diabox", sous forme de livret. Le livret sera accompagné de produits dédiés aux diabétiques : "Une crème pour les mains, des chaussons exfoliants pour les pieds, car les diabétiques ont les pieds et les mains très sensibles !" Mais aussi du chocolat à faible teneur en sucre, des bonbons sans sucre ou encore du thé vert détoxifiant qui ne s'attaque pas au potassium, nécessaire aux diabétiques.

"On ne parle pas assez du diabète des jeunes"

Sara pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour les 4 millions de diabétiques en France : "Il n'y a quasiment rien sur ce créneau et puis il fallait moderniser un peu tout ça. On parle trop souvent du diabète des personnes âgées et pas assez de celui des jeunes, mais 'Ma diabox' s'adresse à tous : on peut être gourmand, aimer prendre soin de soi, bref, on peut vivre normalement avec son diabète et "Ma diabox" incarne tout cela !"

Sara doit encore prendre contact avec des médecins, des nutritionnistes, des coach sportifs qui l'aideront à récolter indications et conseils qu'elle distillera au fur et à mesure dans ses livrets. Elle doit également passer un accord avec certaines marques. Tout en poursuivant ses études : à la rentrée prochaine, elle effectuera son master en entreprenariat à Lyon, avec l'espoir de fonder bientôt sa propre entreprise.