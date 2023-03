Une manifestation à Gray contre la régulation du service des urgences la nuit à l'hôpital

Depuis le début du mois de mars, le service des urgences de l'hôpital de Gray (Haute-Saône) est régulé, faute de médecins. "Nous en avons six au lieu de douze dans le service des urgences", explique sa directrice Alexandrine Kientzy-Laluc. Conséquence, au lieu de deux médecins la nuit, le service des urgences n'en compte plus qu'un seul. Ce qui suscite de l'inquiétude chez les soignants. Ils ont décidé de manifester ce samedi.

Le service des urgences fonctionne au ralenti depuis le début du mois de mars à l'hôpital de Gray. © Radio France - Bradley de Souza

"C'est faussement rassurant"

Sur le parking d'un supermarché, une partie des soignants de l'hôpital tractent pour informer les habitants du bassin de Gray sur ce nouveau fonctionnement du service des urgences. "Vous êtes au courant", demande l'une d'elle à un des passants. "Non mais je trouve cela dangereux. Gray c'est une ville, il faut que l'on ait un service qui fonctionne normalement", lui répond-il.

C'est tout le cœur des revendications et des inquiétudes des soignants. "J'ai l'impression de mentir à la population en disant qu'il y a un service des urgences à l'hôpital parce que dans son fonctionnement actuel ce n'est pas le cas", raconte Catherine, médecin urgentiste à l'hôpital de Gray. "C'est faussement rassurant", ajoute-t-elle.

Depuis le début du mois de mars, il faut appeler le 15 si vous devez vous rendre aux urgences de Gray. "Si le médecin part avec le SMUR, cela veut dire qu'il n'y a plus de médecin la nuit. Nous, nous avons été formés aux premiers soins mais si un enfant arrive dans un état critique, il va falloir que l'on appelle un médecin à Besançon ou Vesoul, à une heure de route pour savoir ce qu'il faut faire. Psychologiquement ce n'est pas tenable", explique Véronique, aide-soignante.

"Ils veulent garder les plateaux techniques à Besançon ou Dijon. On l'entend. Cela veut dire que l'hôpital de Gray, cet hôpital de proximité ne serait que pour de la convalescence. Or il y aura toujours des urgences vitales", s'alarme Christine Eusébio, défenseure juridique Santé Sociopublique de la CFDT en Haute-Saône.

Pénurie de médecin urgentiste au niveau national

La direction espère que cette situation ne soit que temporaire. "Pour l'instant d'après le premier bilan que l'on a de la fréquentation des urgences depuis début mars, nous avons entre une à trois entrées des patients présents la nuit aux urgences. Et le médecin est là deux nuits sur trois", explique Alexandrine Kientzy-Laluc, la directrice de l'établissement.

Les patients qui se présentent spontanément aux urgences entre 19h et 7h30 "ont à disposition une ligne pour appeler le 15 dès l'entrée des urgences", complète la directrice qui espère que cette situation ne soit que temporaire. "Si on arrive à recruter des médecins, on étudiera les choses évidemment. Mais on doit faire face à une pénurie nationale de médecin urgentiste", confie Alexandrine Kientzy-Laluc.

"Nous avons du mal à trouver des médecins remplaçants", conclut la directrice de l'établissement. Les manifestants défileront dans les rues de Gray ce samedi dès 9h30 quai Mavia. La FDSEA 70 (Fédération des Syndicats d'Exploitants Agricoles) appelle les agriculteurs du département à se joindre à cette manifestation avec leur tracteur.