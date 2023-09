Une manifestation contre "la casse de l'hôpital public" devant l'hôpital de Montfavet

Des soignants de l'hôpital psychiatrique de Montfavet (Vaucluse) se sont réunis ce vendredi en fin de matinée devant l'entrée de l'établissement, à l'appel de la CGT. Ils dénoncent le manque de moyens pour l'hôpital public en général et pour la psychiatrie en particulier. "Le manque médical est vraiment dramatique, insiste Audrey Vanel, psychiatre à l'hôpital de Montfavet depuis 2011. On est même obligés de fermer temporairement certaines unités ou de réduire le nombre de lits d'accueil parce qu'il n'y a pas assez de personnel".

Claire Moréno, la secrétaire générale de la CGT de l'hôpital psychiatrique de Montfavet, déplore aussi des conditions de travail que ne cesse de se dégrader. "Les restrictions budgétaires, les fermetures d'unité, les fermetures de lits, le fait qu'on ne travaille plus en sécurité parce qu'on est en effectifs super-réduits avec une insécurité constante", liste-t-elle. "On a des listes d'attentes énormes, ajoute aussi Jessica Forgeard, qui travaille en pédo-psychiatrie. On sent la casse de l'hôpital public bien en marche. Je fais partie de ceux qui s'accrochent encore, mais ça ne durera qu'un temps".

"Des dealers sont venus dans l'établissement"

Elle constate même que des dealers viennent vendre de la drogue dans l'établissement. "La psychiatrie fait qu'on a beaucoup de toxicomanie, et l'hôpital devient une porte ouverte aux toxicomanes qui viennent dealer à l'intérieur de l'hôpital, déplore Claire Moréno. La semaine dernière encore, des patients ont fait leur commande et les dealers sont venus dans l'hôpital. Les soignants souffrent parce qu'on a l'impression de ne pas faire de psychiatrie. On travaille mal, on culpabilise à être dans les services et à ne pas avoir les moyens de faire ce qu'on a envie de faire."